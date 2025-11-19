Чтобы противостоять телефонным мошенникам, нужно у них перехватывать инициативу и не смущаться задавать наводящие вопросы. Об этом RTVI сообщили психолог-гипнолог Николай Батурин и глава «Центра гипноза Германа Пилипенко» Герман Пилипенко.

«Телефонные мошенники работают не через “магическое” управление — они используют проверенные техники социальной инженерии и психологического давления», — отметил Батурин.

Аферисты, по его словам, в разговоре со своей жертвой стараются создать ощущение срочности и угрозы за счет таких фраз, как «ваш счет заблокируют», «полиция уже идет». Также в ход идет «притворная авторитетность» (например, когда мошенники начинают упоминать о неких «служебных» данных или называть номер банка), отметил Батурин.

Кроме того, уточнил психолог, злоумышленники могут попросить пострадавшего действовать тайно, чтобы никто не знал о происходящем. По его словам, такого рода преступники стараются изолировать жертву: загружают ее информацией, дробят запрос «на маленькие шаги» и так далее — то есть делают все, чтобы «человек впал в стресс и действовал автоматически».

«Мошенники выигрывают за счет эмоционального захвата, дефицита времени и нарушения процедур. Контрприем работает на трех уровнях: 1) прерывание эмоциональной реакции (тайм-аут), 2) перевод в процедуру проверки (факты, номера, документы), 3) профилактика (код-слова, правила, обучение, симуляции)», — сообщил Батурин.

Пилипенко в беседе с RTVI отметил, что злоумышленники могут говорить очень быстро или невнятно, при этом давая своей жертве четкие задания: «Вам нужно позвонить», или «Вам нужно набрать четыре цифры».

«Некоторые звонят очень убедительным голосом и дают установки — это такое задание. Когда мы слышим задания от других людей, надо задаться вопросом — это тебе надо или кому-то надо? Здесь пролегает важная разделительная черта — вам навязывают что-то, или это просьба, или что-то еще», — добавил эксперт.

Как противостоять телефонным мошенникам

Когда уровень стресса возрастает, человек должен для начала сделать паузу и, глубоко дыша, досчитать до 10, отметил Батурин. Таким образом удастся добиться «снижения эмоциональной реактивности», объяснил собеседник RTVI. Кроме того, можно использовать «правило трех пауз», сообщил он​​​: «сделать паузу, сказать вслух “стоп”, глубоко вдохнуть».

Далее следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру, продолжил Батурин. То есть совершать любые действия со своими счетами следует только после верификации звонящего, пояснил он.

«Скажите, что положите трубку и сами перезвоните по официальному номеру (не по тому, что диктует звонящий). Не сообщайте коды из SMS, пароли, данные карт и не переводите деньги по просьбе звонящего; официальные службы не требуют этого по телефону. Договоритесь внутри семьи/команды о “кодовом слове” — заранее установленном слове, которое подтвердит подлинность запроса», — перечислил гипнолог.

Кроме того, он призвал сообщать о любых попытках мошенничества в банк и в правоохранительные органы. Батурин также привел примеры «фраз-прерывателей», которые помогают оборвать «влияние» мошенников:

«Подождите, я положу трубку и сам(а) перезвоню по официальному номеру»

«Я не принимаю финансовых решений по телефону»

«Скажите, пожалуйста, ваше имя, должность и рабочий номер моего банка — я проверю»

«Я должен(на) обсудить это с родственником/юристом/банком, перезвоню вам позднее»

«Если это действительно важно — пришлите официальное письмо или номер дела»

«Эти фразы блокируют эмоциональную динамику и переводят ситуацию в процедуру проверки», — подчеркнул Батурин.

Также гипнолог призвал не стесняться и требовать у звонящих, чтобы они назвали свои имя, отдел, служебный номер, адрес офиса, номер дела и так далее. По его словам, злоумышленники обычно не выдерживают длительной проверки.

«“Почему именно я?” — вопрос, который ломает сценарий. <…> Чем больше “логических дыр”, тем слабее влияние», — сказал он.

Батурин также предложил отработать как на себе, так и со своими родственниками различные психологические практики, которые помогут в разговоре с мошенниками. Одна из них — инокуляция, или «предварительное заражение».

«Покажите человеку слабую версию мошенничества заранее (объясните прием), чтобы он заметил признаки в реальности. Исследования показывают: заранее предупрежденные люди меньше поддаются манипуляции», — рассказал собеседник RTVI.

Кроме того, можно применять тактику переноса ответственности, добавил Батурин.

«Люди часто поддаются, когда чувствуют себя ответственными. Дайте явные правила: “Я не принимаю такие решения — это решение моего сына/бухгалтера”», — сказал он.

Помимо этого, можно использовать маркировку эмоции во время разговора, рассказал эксперт.

«На звонок отвечать: “Мне кажется, вы пытаетесь меня напугать/поставить в тупик” — маркировка эмоции снижает ее силу и переводит разговор в рациональную плоскость», — привел пример Батурин.

Не бояться задавать неудобные вопросы мошенникам призвал и Пилипенко.

«Противостоять — это значит нужно задавать вопросы. Мошенники стараются разговаривать как можно дольше, пытаются говорить на разные темы — лишь бы продолжить разговор. Когда звонят люди такого плана, мошенники или просто с навязчивой рекламой, то они говорят не останавливаясь», — объяснил он.

В этой ситуации нужно задавать встречные вопросы, применять метод перехвата инициативы или смены ролевой позиции, подчеркнул эксперт.

«Можете сказать, что хотите, но не боясь обидеть кого-то. Например: “Вы робот?” Или, знаете, в некоторых беседах люди говорят: “А что это вы вопросом на вопрос отвечаете? Мы вам задаем вопрос, а вы не отвечаете, а задаете встречный вопрос”. Это значит, что мы их прерываем, делаем некоторую паузу», — добавил специалист.

Пилипенко отметил, что смена ролевой позиции работает в тех случаях, когда собеседник «среагировал эмоционально или ему присвоили какую-то роль, заставляют оправдываться». Особенно это касается «слишком доверчивых в социальном плане» людей, уточнил он.