После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро никому в США «не в чем даже формально упрекать» Россию и действия ее властей. Такое мнение высказал ТАСС замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Когда происходит похищение избранного главы государства — это очевидное разрушение норм международного права. <…> Что тут сказать — это lex fortissimum, или право сильнейшего», — прокомментировал он американскую силовую операцию в Каракасе в ночь на 3 января.

Медведев отметил, что несмотря на «очевидную противоправность» поведения президента США Дональда Трампа, он и его команда последовательно и жестко отстаивают национальные интересы своей страны.

Он расценил как проявление трусости и зависимости звучащие из Европы слова о том, что американцы таким образом «поддерживают демократию» в Венесуэле.

«После событий в Каракасе всем понятно, что в безопасности не может себя чувствовать ни одна страна, которая хоть чем-то не понравится США. И Дания со своей Гренландией тем более…» — полагает Медведев.

В развитие этой мысли зампред Совбеза высказал мнение, что ядерный потенциал России и возможность его применения в соответствии с обновленной доктриной является фактором, который «заставляет остыть многие слишком горячие головы».