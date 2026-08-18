Решение нанимать дворников из Сенегала для работы в Оренбурге связано с тем, что городские власти не могут просто поднять оклады местным работникам. По действующим правилам зарплата подсобного рабочего не должна быть выше, чем у главного специалиста администрации, поэтому повышение пришлось бы распространять на всю управленческую вертикаль. Об этом KP.RU рассказал советник мэра Оренбурга Олег Кулешов.

По данным мэрии Оренбурга, около 40% вакансий дворников в городе остаются незаполненными. Зарплата на этой должности составляет 40—45 тыс. рублей, тогда как средняя по региону — около 70 тыс.

«Полгода зазывали людей. Через биржу, Минтруд, объявления по телевизору и в газетах. Предлагали, призывали, упрашивали: “Ребята, хотите поработать?”» — рассказал советник главы Оренбурга Олег Кулешов.

Идею пригласить работников из Африки, как пишет KP.RU, предложил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. По словам Кулешова, идею позаимствовали у Татарстана — в Елабуге уже действует аналогичная практика найма выходцев из Африки. Первая группа из 10 сенегальцев приехала в Оренбург в апреле 2026 года; к началу июля их число выросло до 31 человека, еще несколько находились в пути. Эти цифры подтверждает и оренбургское издание 1743.ru.

Власти также рассматривали вариант с рабочими из КНДР, но отказались от него. Как рассказывал Юмадилов, у Оренбургской области нет соглашения с Северной Кореей о найме рабочей силы. Кроме того, их зарплатные ожидания выше той суммы, которую готов предложить город.

«Рабочие из Северной Кореи на [зарплату] 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в 2—3 раза больше», — заявлял глава Оренбурга.

В феврале 2025 года южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщало, что в 2024-м в Россию въехал 13 221 гражданин КНДР — примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Из них 7 887 указали целью поездки учебу. Yonhap писал, что такая схема может использоваться для отправки рабочих в обход ограничений Совбеза ООН.

Для сенегальцев, отмечает KP.RU, зарплата в Оренбурге составляет около 60 тыс. рублей, что примерно вдвое выше средней по Сенегалу. Работники получают годовые визы без возможности остаться в России после завершения контракта и живут в переоборудованном здании бывшего дома престарелых.

Один из сенегальцев, Мустафа, который окончил магистратуру Российского университета дружбы народов и несколько лет жил в Волгограде, заявил, что не ждет массового отъезда соотечественников зимой.

«Если русские здесь живут, и мы будем жить. Если кто-то что-то делает, чем я хуже?» — сказал он KP.RU.

Отвечая на вопрос журналиста, почему город не может просто повысить зарплаты местным дворникам, Кулешов заявил, что такой шаг автоматически потянул бы за собой пересмотр окладов в районной и городской администрации.