В Подмосковье на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Предполагаемый исполнитель был убит при оказании вооруженного сопротивления.

Мужчина с российским гражданством по указанию сотрудника спецслужб Украины устроился работать на это предприятие с намерением впоследствии совершить на его территории диверсионно-террористический акт, говорится в публикации.

Подозреваемого попытались задержать, когда он изымал самодельное взрывное устройство (СВУ) из схрона, координаты которого ему указал куратор. Однако мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем, рассказали в ЦОС. Там отметили, что сами сотрудники органов и гражданское население не пострадали.

Найденное на месте СВУ было спрятано в корпусе пауэрбанка и готово к применению с активацией по радиоканалу, поясняет ФСБ. В телефоне убитого обнаружили переписку с украинским куратором и указаниями, как совершить теракт.

Судя по предоставленным СМИ видеокадрам, операция происходила в лесной местности в темное время суток.

По данным российской спецслужбы, подозреваемый и раньше был связан с украинскими силовиками, с которыми сам инициировал контакт, и совершал диверсии по их инструкциям. В частности, закладывал в схроны средства поражения, поджигал релейные шкафы на железной дороге и собирал разведданные об объектах ОПК и ТЭК в столичном регионе.

Следствие УФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело по фактам приготовления к теракту и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.