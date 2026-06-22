Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция сохраняет готовность предоставить площадку для урегулирования и организовать встречу «в любом формате, который пожелают стороны».

Тема переговорной площадки вновь поднималась на минувшей неделе. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Встреча прошла 17 июня в Казани на полях саммита Россия — АСЕАН.

По словам Ушакова, в ходе беседы была подтверждена готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов. Путин, в свою очередь, отметил, что отношения Москвы и Анкары «развиваются по восходящей», и положительно оценил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Турция подтвердила заинтересованность быть полезной в переговорах, а не только предоставлять площадку для них.

Турция уже не раз выступала местом таких контактов. В мае 2025 года в Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые переговоры России и Украины, после чего в стране состоялись еще два раунда консультаций. Затем переговоры переносились в Абу-Даби и Женеву. Кроме того, Анкара заявляла о готовности организовать саммит лидеров России и США, а позднее — трехстороннюю встречу с участием Украины.