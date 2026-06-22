Больше половины граждан Швейцарии не поддержали идею закрепить нейтральный статус государства в конституции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу медиагруппы Tamedia, передает Bloomberg.

Против инициативы, которая принадлежит правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP), выступили 54% респондентов: 36% категорически отвергли ее, 18% ответили, что скорее не поддержат предложение усилить нейтралитет Швейцарии.

34% опрошенных заявили, что «определенно» или «скорее всего» поддерживают идею SVP. Еще 12% респондентов воздержались. Опрос проводился с 11 по 14 июня, в нем приняли участие 26 205 человек, уточняет агентство Keystone-SDA.

Поправки предполагают закрепить в конституции нейтралитет Швейцарии как «вечный и вооруженный». Инициатива требует, чтобы страна не вступала в военные и оборонные союзы, а также не могла ввести санкции против воюющего государства без одобрения Совета безопасности ООН.

Швейцарская народная партия и движение «За Швейцарию» (Pro Schweiz) выдвинули такую идею после начала военной операции на Украине. По мнению авторов инициативы, закрепление нейтрального статуса Швейцарии защитит страну от внешних конфликтов и сохранит ее роль «надежного посредника».

Правительство и парламент не поддерживают инициативу SVP, но принципы прямой демократии требуют провести плебисцит по этому вопросу. Голосование пройдет 27 сентября.

После начала конфликта на Украине Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России и заморозила активы российских граждан и компаний. В ответ Москва внесла страну в список недружественных.

Кроме того, Швейцария как участник Международного уголовного суда (МУС) обязана по его ордеру арестовать президента России Владимира Путина, если он окажется на территории страны.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил российскому лидеру провести переговоры в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Путин заявил, что сейчас не видит смысла во встрече с Зеленским.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отметил, что для Москвы нейтралитет Швейцарии остался в прошлом, поскольку конфедерация поддерживает Киев.