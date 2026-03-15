В Дагестане 34-летнего волонтера реабилитационного центра «Аманат» Каспийска приговорили к семи годам колонии по делу о смерти пациента. Также его оштрафовали на 2 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года осужденный связал наволочками одного из пациентов и начал избивать его ногами. Впоследствии потерпевший скончался от полученных травм. Тело обнаружили 13 января.

Вскоре волонтера задержали. Против него возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В суде мужчина признал свою вину. Он сообщил, что «не имел прямого или косвенного умысла причинить вред здоровью или смерть потерпевшему, а применил физическую силу для пресечения его агрессивных действий».

«Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда», — говорится в заявлении пресс-службы.

4 декабря 2025 года стало известно о задержании основателя сети реабилитационных центров для взрослых «Антонов PRO» Максима Антонова, а также нескольких сотрудников рехабов в Видном и Егорьевске по делу о незаконном лишении свободы постояльцев в рехабе в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе (пп. «а, в,г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты дела, действуя организованной группой, незаконно удерживали своих клиентов под предлогом лечения от наркозависимости, при этом регулярно пытали и избивали их.

«Подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила пребывания постояльцев, систематически применяя к ним физическое насилие. Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», — добавили в ведомстве.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что несколько постояльцев рехабов рассказали о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничении в пище и воде, а также применении сильнодействующих препаратов без медицинских назначений.

5 декабря Антонова арестовали. Он вину не признал и заявил, что за 15 лет работы ни разу не привлекался к ответственности. Антонов утверждал, что никогда не скрывался и даже успел записать подкасты с депутатами Госдумы. По тому же делу были задержаны финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. ТАСС сообщал, что они признали вину и дали показания против Антонова.