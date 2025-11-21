В регионах сложилась трудная ситуация с бюджетом, но риска задержек зарплат, как в 1990-е годы, нет. Такое мнение председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев высказал в специальном интервью RTVI.

По словам Сысуева, в регионах «ситуация с бюджетами непростая».

«Количество регионов-доноров сокращается, количество регионов-реципиентов увеличивается. И в этой связи совершенно естественный процесс, что сейчас мы наблюдаем, я бы сказал, вал конкурсов, объявленных регионами на заимствования», — пояснил Сысуев.

Он заявил, что «Альфа-банк» участвует во многих конкурсах, где «состояние регионального бюджета, планирующегося на 2026 год, таково, что регион сможет обслуживать эти кредиты».

Сысуев напомнил, что недавно правительство России приняло решение списать долги у нескольких регионов.

«Это тоже говорит о том, что правительство понимает сложности бюджета и идет навстречу регионам, улучшая их бюджетное состояние. Но ситуация сложная. Но опять-таки говорить о том, что есть риск повторения, скажем, ситуации 1998-го, 1997-го, 1996 года, когда не платили зарплаты бюджетникам по три-четыре месяца, — вот такого положения пока не ощущается и таких рисков мы пока не видим», — добавил Сысуев.

В сентябре Счетная палата сообщила, что в первом полугодии консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом.

«В I полугодии 2025 года исполнение консолидированных бюджетов регионов по доходам составило 11,5 трлн рублей (46,6 % от прогноза), по расходам — 11,9 трлн рублей (42,7 % предусмотренных на год объемов).

Отмечается общий дефицит исполнения консолидированных бюджетов регионов в объеме 397,8 млрд рублей (в соответствующем периоде 2024 года профицит составлял 855,9 млрд рублей)», — рассказало ведомство.

Наибольший объем дефицита зафиксирован в Кемеровской области (39,8 млрд рублей), Нижегородской области (38,5 млрд рублей), Иркутской области (36,3 млрд рублей), Краснодарском крае (33 млрд рублей) и Челябинской области (30,3 млрд рублей).