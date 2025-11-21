Нынешнее состояние российской экономики можно охарактеризовать как «напряженное ожидание», заявил председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев в специальном интервью RTVI.
«Я бы охарактеризовал нынешнее состояние экономики и, наверное, состояние дел у наших [корпоративных] клиентов как напряженное ожидание», — сказал Сысуев.
По его словам, 2023-2024 годы российский банковский «жил с рекордным ростом». Причиной этого Сысуев назвал то, что крупнейшие российские компании потеряли возможность заимствовать в зарубежных банках и «вынуждены были переключиться на заимствования и работу с российскими банками».
«У нас [«Альфа-банка»] рост кредитования был около 50% эти два года, 2023-й и 2024-й, поэтому мы оцениваем работу 2025 года от этой весьма и весьма благополучной базы», — рассказал президент «Альфа-банка».
В 2024 году рост российской экономики составил 4%, в 2025-м — около 1%, продолжил Сысуев. «Это действительно можно назвать охлаждением, и это соответствует конъюнктуре, которая сложилась и на внутреннем, и на внешнем рынке», — отметил собеседник RTVI.
«Влияют ли санкции? Да, влияют. В особенности они влияют на экспортеров. Влияет ли ставка? Да, влияет. Она не дает возможность перекредитовываться в тех объемах, которые нужны для компаний российских», — рассуждает Сысуев.
У банка нет роста просроченной задолженности в корпоративном секторе, утверждает Сысуев.
«Есть единичные случаи, но которые никак нельзя охарактеризовать как тенденцию к кризису», — пояснил он.
«Есть напряженное ожидание. Мы видим, что все наши клиенты напряглись. Мы видим, что они не финансируют инвестиционные проекты. Мы видим, что они финансируют текущую деятельность, стараются очень напряженно финансировать текущую деятельность. Но они продолжают выполнять свои обязательства как кредиторы», — добавил Сысуев.