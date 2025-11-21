Нынешнее состояние российской экономики можно охарактеризовать как «напряженное ожидание», заявил председатель совета директоров и президент «Альфа-банка» Олег Сысуев в специальном интервью RTVI.

«Я бы охарактеризовал нынешнее состояние экономики и, наверное, состояние дел у наших [корпоративных] клиентов как напряженное ожидание», — сказал Сысуев.

По его словам, 2023-2024 годы российский банковский «жил с рекордным ростом». Причиной этого Сысуев назвал то, что крупнейшие российские компании потеряли возможность заимствовать в зарубежных банках и «вынуждены были переключиться на заимствования и работу с российскими банками».

«У нас [«Альфа-банка»] рост кредитования был около 50% эти два года, 2023-й и 2024-й, поэтому мы оцениваем работу 2025 года от этой весьма и весьма благополучной базы», — рассказал президент «Альфа-банка».

В 2024 году рост российской экономики составил 4%, в 2025-м — около 1%, продолжил Сысуев. «Это действительно можно назвать охлаждением, и это соответствует конъюнктуре, которая сложилась и на внутреннем, и на внешнем рынке», — отметил собеседник RTVI.

«Влияют ли санкции? Да, влияют. В особенности они влияют на экспортеров. Влияет ли ставка? Да, влияет. Она не дает возможность перекредитовываться в тех объемах, которые нужны для компаний российских», — рассуждает Сысуев.

У банка нет роста просроченной задолженности в корпоративном секторе, утверждает Сысуев.

«Есть единичные случаи, но которые никак нельзя охарактеризовать как тенденцию к кризису», — пояснил он.