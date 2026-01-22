Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал работу бригады арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером в матче между футбольным клубом «Карабах» и франкфуртским «Айнтрахтом». Комментируя игру в своем Instagram-аккаунте*, глава государства назвал решения судей «несправедливыми и предвзятыми».

Алиев указал на два спорных эпизода второй половины матча. По его мнению, арбитр необоснованно проигнорировал нарушение в штрафной «Айнтрахта» против нападающего «Карабаха» Камило Дурана, но позже назначил сомнительный пенальти в ворота азербайджанского клуба за столкновение Бахлула Мустафазаде с игроком соперника.

«Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе», — написал президент.

Он также выразил надежду, что УЕФА даст объяснения по поводу процедуры назначения судьи на этот матч.

Параллельно с критикой арбитров Алиев поздравил команду с победой, которую принес победный гол Мустафазаде на 94-й минуте (итоговый счет 3:2). Он подчеркнул, что «справедливость и несгибаемый дух непобедимы».

«Карабах» одержал свою третью победу в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Ранее азербайджанский клуб уже побеждал португальскую «Бенфику» со счетом 3:2 и датский «Копенгаген» — 2:0. Благодаря этому команда набрала 10 очков, что по итогам текущего тура обеспечило ей 18-ю позицию в общем зачете. Теперь у «Карабаха» есть реальная возможность оформить выход в плей-офф турнира уже в следующем матче.

*принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России