Журналист, экс-член СПЧ Николай Сванидзе, тяжело болевший последние годы, скончался в возрасте 69 лет. RTVI приводит воспоминания его коллег.

Адвокат, экс-член СПЧ Генри Резник — RTVI:

Для меня это большая личная потеря. Ушел из жизни очень яркий представитель целого пласта нашей культуры, талантливейший, одаренный человек, исключительной порядочности и правозащитник.

Мы начали общаться с начала перестройки, когда он заявил о себе на центральном телевидении вместе с усопшим несколько лет назад Сергеем Доренко. Мы вместе с Николаем Карловичем были членами целого ряда правозащитных организаций.

Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Он был талантливейшим историком. Поэтому это уход еще одного представителя настоящей культуры, не побоюсь сказать, либеральной цивилизации, которая нацелена на те ценности, которые формируют правовое государство и уважение к человеку.

Мог бы еще пожить по нынешним временам. 70 лет неполных — это не срок для ухода из жизни. Я глубоко скорблю.

Журналист, политолог Максим Шевченко — RTVI:

Николай Карлович Сванидзе был очень храбрым и достойным человеком, очень мужественным, с принципиальными взглядами. Николай Карлович был человеком, настоящим гуманистом, наши подписи под письмами в поддержку заключенных всегда были рядом. И он всегда ходил в тюрьмы, помогал людям, даже если был с ними не согласен политически.

Александр Казаков / Коммерсантъ

Это был настоящий интеллигент. Но он стал лицом эпохи ельцинизма, раннего путинизма, эпохи, которая ненавидима значительной частью народа нашей страны. Именно поэтому к Николаю Карловичу было такое негативное, тотальное отношение, которое я и сейчас наблюдаю. Но я могу сказать этим людям: оставьте богу богово.

Сванидзе не прогибался под власть. Он был человек с принципами, и, когда надо, он заступался даже за тех, с кем он был не согласен. Подобных [ему] фигур в журналистике не вижу.

Журналист и ученый Леонид Радзиховский — RTVI:

Коля был последний приличный человек, просто хороший человек среди российских — не хочу даже в этот ряд ставить — журналистов. Но, тем не менее, формально он был, конечно, журналист. Выдающийся, знаменитый. В этой компании он был единственным хорошим человеком.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Знаете, Горький сказал: «Хорошие люди редки, как фальшивые монеты». А сейчас не только редки.

Я ему сегодня утром сообщение посылал. Я не знал, что он умер. Последний раз мы с ним общались два дня назад.

Журналист, экс-член СПЧ Леонид Никитинский — RTVI:

Я его запомню, конечно, как «Колю». Мы с ним очень давно знакомы. Он мне запомнился как настоящий русский интеллигент. Это, пожалуй, единственный заикающийся телеведущий — он чуть-чуть заикался, но это не мешало ему, потому что он брал другим — знаниями, умом.

Он был как-то особенно по-интеллигентному деликатен, он всегда отстаивал свою точку зрения. На встречах СПЧ президент ему всегда или почти всегда давал слово. И Коля всегда свою точку зрения отстаивал, но никогда не переходил какую-то грань. И это очень важно. Таких людей, на самом деле, осталось довольно мало.

Петр Кассин / Коммерсантъ

Журналист, бывший член СПЧ Александр Верховский — RTVI:

Мы познакомились, когда я только пришел в Совет по правам человека в 2012 году. Он возглавлял там комиссию по гражданским правам, то есть, прямо скажем, действовал на самом безнадежном участке. Но как-то он работал, да и на официальном кремлевском сайте каждый год появлялся текст его выступления о том, какие безобразия происходили в это время. Еще мы ходили вместе и порознь на различные протестные митинги, вели мониторинг нарушений.

Он стал знаменитым человеком во времена, когда многое менялось к лучшему, и когда, как казалось, многое можно изменить. Он был среди тех людей, кто считает, что и дурную систему надо пытаться затормозить, когда она сползает к худшему, и пытался это делать, пока была возможность. Он был достойным человеком. Это то слово, которое у меня с ним ассоциируется.

Историк, правозащитник и журналист: чем запомнится Николай Сванидзе

Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов:

Я никогда не забуду, как мы пели революционные песни в «Сапсане», возвращаясь из Питера. Мы разговаривали, находили общий язык, всегда понимали друг друга.

Журналист Алексей Венедиктов*:

Максим Шеметов / ТАСС

Николай Сванидзе принадлежал к школе так называемой старомодной журналистики. Он постоянно аргументировал, а не декларировал свое мнение. Его «Исторические хроники» должны стать предметом изучения в старших классах любой школы. Очень грустно.

Журналистка Ксения Собчак:

Со Сванидзе работали вместе несколько лет на Радио, вели программу, потом вели вдвоем како-то общественно-политическое шоу на пятом канале <…>. Как быстро все летит. R.i.p.

Журналист Владимир Познер:

Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел. Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал.

Член СПЧ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев:

Он очень давно и тяжело болел, последние месяцы с ним практически можно было общаться только через жену. И, конечно, его уход — это большая потеря для российской журналистики.

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева:

Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет. Последний раз я его видела в 2022 году. Я к нему домой приезжала, потом мы созванивались. Потом он пошел на поправку. Вроде бы, уже сам даже стал писать, что говорило о том, что вот-вот и мы все его будем видеть, в гости ходить, но, видимо, болезнь [победила]. Не восстановился, не смог.

Журналист Арина Бородина:

Сванидзе был всегда неравнодушным, эмоциональным человеком, общественным деятелем и правозащитником, последние годы остро переживал то, что происходит вокруг. И в стране, и во власти. Он коротко делился этим в сообщениях.

Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Политолог Сергей Марков

Умер Николай Сванидзе, известнейший журналист все постсоветское время. Многие годы — лицо российской журналистики. Можно сказать, что взгляды российской элиты во многом сформированы именно его взглядом на историю и на политику, который господствовал на телеканале «Россия 24».

Николай Сванидзе вызывал лютую ненависть русских патриотов, которых прозападные либералы не пускали на ТВ. Они считали его символом открытой русофобии за государственные деньги России. С 2003 по 2013 именно он формировал историческое и гражданское общественное сознание в России с государственного ТВ. Но в 2014 году выступил против присоединения Крыма. Николай Сванидзе был жестким публицистом, но улыбчивым, незлобливым человеком.

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