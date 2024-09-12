Журналист, экс-член СПЧ Николай Сванидзе, тяжело болевший последние годы, скончался в возрасте 69 лет. RTVI приводит воспоминания его коллег.

Адвокат, экс-член СПЧ Генри Резник — RTVI:

Для меня это большая личная потеря. Ушел из жизни очень яркий представитель целого пласта нашей культуры, талантливейший, одаренный человек, исключительной порядочности и правозащитник.

Мы начали общаться с начала перестройки, когда он заявил о себе на центральном телевидении вместе с усопшим несколько лет назад Сергеем Доренко. Мы вместе с Николаем Карловичем были членами целого ряда правозащитных организаций.

Он был талантливейшим историком. Поэтому это уход еще одного представителя настоящей культуры, не побоюсь сказать, либеральной цивилизации, которая нацелена на те ценности, которые формируют правовое государство и уважение к человеку.

Мог бы еще пожить по нынешним временам. 70 лет неполных — это не срок для ухода из жизни. Я глубоко скорблю.

Журналист, политолог Максим Шевченко — RTVI:

Николай Карлович Сванидзе был очень храбрым и достойным человеком, очень мужественным, с принципиальными взглядами. Николай Карлович был человеком, настоящим гуманистом, наши подписи под письмами в поддержку заключенных всегда были рядом. И он всегда ходил в тюрьмы, помогал людям, даже если был с ними не согласен политически.

Это был настоящий интеллигент. Но он стал лицом эпохи ельцинизма, раннего путинизма, эпохи, которая ненавидима значительной частью народа нашей страны. Именно поэтому к Николаю Карловичу было такое негативное, тотальное отношение, которое я и сейчас наблюдаю. Но я могу сказать этим людям: оставьте богу богово.

Сванидзе не прогибался под власть. Он был человек с принципами, и, когда надо, он заступался даже за тех, с кем он был не согласен. Подобных [ему] фигур в журналистике не вижу.

Журналист и ученый Леонид Радзиховский — RTVI:

Коля был последний приличный человек, просто хороший человек среди российских — не хочу даже в этот ряд ставить — журналистов. Но, тем не менее, формально он был, конечно, журналист. Выдающийся, знаменитый. В этой компании он был единственным хорошим человеком.

Знаете, Горький сказал: «Хорошие люди редки, как фальшивые монеты». А сейчас не только редки.

Я ему сегодня утром сообщение посылал. Я не знал, что он умер. Последний раз мы с ним общались два дня назад.

Журналист, экс-член СПЧ Леонид Никитинский — RTVI:

Я его запомню, конечно, как «Колю». Мы с ним очень давно знакомы. Он мне запомнился как настоящий русский интеллигент. Это, пожалуй, единственный заикающийся телеведущий — он чуть-чуть заикался, но это не мешало ему, потому что он брал другим — знаниями, умом.

Он был как-то особенно по-интеллигентному деликатен, он всегда отстаивал свою точку зрения. На встречах СПЧ президент ему всегда или почти всегда давал слово. И Коля всегда свою точку зрения отстаивал, но никогда не переходил какую-то грань. И это очень важно. Таких людей, на самом деле, осталось довольно мало.

Журналист, бывший член СПЧ Александр Верховский — RTVI:

Мы познакомились, когда я только пришел в Совет по правам человека в 2012 году. Он возглавлял там комиссию по гражданским правам, то есть, прямо скажем, действовал на самом безнадежном участке. Но как-то он работал, да и на официальном кремлевском сайте каждый год появлялся текст его выступления о том, какие безобразия происходили в это время. Еще мы ходили вместе и порознь на различные протестные митинги, вели мониторинг нарушений.

Он стал знаменитым человеком во времена, когда многое менялось к лучшему, и когда, как казалось, многое можно изменить. Он был среди тех людей, кто считает, что и дурную систему надо пытаться затормозить, когда она сползает к худшему, и пытался это делать, пока была возможность. Он был достойным человеком. Это то слово, которое у меня с ним ассоциируется.

Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов:

Я никогда не забуду, как мы пели революционные песни в «Сапсане», возвращаясь из Питера. Мы разговаривали, находили общий язык, всегда понимали друг друга.

Журналист Алексей Венедиктов*:

Николай Сванидзе принадлежал к школе так называемой старомодной журналистики. Он постоянно аргументировал, а не декларировал свое мнение. Его «Исторические хроники» должны стать предметом изучения в старших классах любой школы. Очень грустно.

Журналистка Ксения Собчак:

Со Сванидзе работали вместе несколько лет на Радио, вели программу, потом вели вдвоем како-то общественно-политическое шоу на пятом канале <…>. Как быстро все летит. R.i.p.

Журналист Владимир Познер:

Я его очень мало знал, не видел много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел. Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал.

Член СПЧ, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев:

Он очень давно и тяжело болел, последние месяцы с ним практически можно было общаться только через жену. И, конечно, его уход — это большая потеря для российской журналистики.

Правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева:

Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет. Последний раз я его видела в 2022 году. Я к нему домой приезжала, потом мы созванивались. Потом он пошел на поправку. Вроде бы, уже сам даже стал писать, что говорило о том, что вот-вот и мы все его будем видеть, в гости ходить, но, видимо, болезнь [победила]. Не восстановился, не смог.

Журналист Арина Бородина:

Сванидзе был всегда неравнодушным, эмоциональным человеком, общественным деятелем и правозащитником, последние годы остро переживал то, что происходит вокруг. И в стране, и во власти. Он коротко делился этим в сообщениях.

Политолог Сергей Марков

Умер Николай Сванидзе, известнейший журналист все постсоветское время. Многие годы — лицо российской журналистики. Можно сказать, что взгляды российской элиты во многом сформированы именно его взглядом на историю и на политику, который господствовал на телеканале «Россия 24».

Николай Сванидзе вызывал лютую ненависть русских патриотов, которых прозападные либералы не пускали на ТВ. Они считали его символом открытой русофобии за государственные деньги России. С 2003 по 2013 именно он формировал историческое и гражданское общественное сознание в России с государственного ТВ. Но в 2014 году выступил против присоединения Крыма. Николай Сванидзе был жестким публицистом, но улыбчивым, незлобливым человеком.

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