Президент Хорватии Зоран Миланович назвал «более чем безответственными» звучащие из стран Балтии призывы к нападению на Калининградскую область России. Он заявил об этом на церемонии по случаю Дня хорватской армии и 35-летия ее образования, передает пресс-служба главы государства.

Отметив, что президент соседней Сербии «не перестает запугивать своих граждан» угрозой нападения со стороны Хорватии и Албании, Миланович сказал, что это «легкомысленные и тревожные» заявления.

«Столь же безответственными <…> являются призывы и обращения, которые я слышу каждую неделю от высокопоставленных должностных лиц некоторых балтийских государств, о нападении на Калининградскую область. Это более чем безответственно. Такого говорить нельзя», — подчеркнул хорватский лидер.

Хорватия как одна из 32 стран НАТО солидарна с остальными, но «солидарность должна быть оправдана и заслужена», продолжил Миланович. Позицию абсолютного согласия со всем, что говорят другие члены альянса, он назвал «неестественной».

«Наши солдаты находятся в Литве, наша техника находится в Литве. Поэтому солидарность и готовность оказать жизненно важную помощь, с одной стороны, также предполагает ответственность, с другой», — заключил президент Хорватии.

При этом своей речью Миланович подтвердил, что разделяет проукраинскую и антироссийскую позицию ЕС. Указав на конфликты на Украине и Ближнем Востоке, он предупредил о крахе международного права.

По его словам, до сих пор именно международное право было «лучшим другом небольших государств». «И это действительно так, если его не попирают и не обесценивают таким образом, как это происходит сегодня», — посетовал Миланович.

Как он считает, мир находится на грани хаоса, а Европа больше не может полагаться на США.

«Ситуация плохая, и это не просто сложные времена — это беспорядок. <…> Если она [Европа] будет ждать [поддержки США], ничего хорошего не будет. И именно поэтому Европа или крупные страны Европы — а мы не из их числа — должны начать очень предметно сотрудничать в разработке оборонительных и наступательных систем, которыми, например, обладает Россия, а Европа — нет», — призвал хорватский лидер.

Ранее в мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что «у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининграде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его слова «заявлением на грани безумия» и свидетельством того, «какие там [в странах Балтии] оголтелые политики». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила рассуждение литовского министра как «суицидальную паранойю».