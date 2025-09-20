Президент Польши Кароль Навроцкий, направляясь в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, не взял с собой на борт №1 министра внутренних дел страны Радослава Сикорского, который тоже входит в состав польской делегации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь МИД Павел Вроньский.

На своей странице в социальной сети Х представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что до сих пор в Польше практиковалась «элегантная традиция», в соответствии с которой глава государства, отправляясь на сессию Генассамблеи ООН, приглашал министра внутренних дел с собой в самолет, но Навроцкий ее нарушил.

Комментируя это заявление, руководитель Бюро международной политики президентской канцелярии Марчин Пшидач сообщил, что ни сам Сикорский, ни кто-либо другой из МИДа не просил президента взять министра на борт. «В президентский дворец не поступило никакой просьбы о том, чтобы министр Сикорский путешествовал с президентом одним самолетом», — пояснил представитель аппарата Навроцкого.

РИА Новости напоминает, что Навроцкий и Сикорский — представители двух противостоящих друг другу политических сил: президента поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость», созданная экс-главой государства Ярославом Качиньским, а министр иностранных дел входит в состав правящей коалицией, которую возглавляет премьер-министр Польши Дональд Туск.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН под девизом «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед» пройдет в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября 2025 года. Заседание высокого уровня состоится 22 сентября. В мероприятиях сессии, в частности, примет участие президент Украины Владимир Зеленский. В преддверии поездки он заявил иностранным журналистам, что собирается добиться от американского лидера Дональда Трампа более жесткой позиции по поводу обещанного им ужесточения антироссийских санкций.