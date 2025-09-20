Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен недостаточно решительной позицией президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования конфликта с Россией и в рамках саммита ООН в Нью-Йорке на следующей неделе призовет его и других союзников «перестать терять время». Об этом он сам заявил The Guardian в Киеве.

По словам Зеленского он ожидает введения дополнительных антироссийских санкций, если президент РФ Владимир Путин откажется от личной встречи с ним или не согласится на прекращение огня.

«Если ***** [вооруженный конфликт] продолжится и не будет никаких подвижек к миру, мы ожидаем санкций», — сказал он иностранным журналистам.

Guardian напоминает, что Трамп неоднократно угрожал ужесточить санкции против России, но пока этого не сделал. На прошлой неделе он заявил о готовности США «ввести серьёзные санкции» — но лишь после того, как все страны НАТО полностью откажутся от закупок российской нефти и введут пошлины в отношении Китая, тоже ее закупающего.

В разговоре с журналистами Зеленский выразил разочарование по поводу того, как продвигается процесс урегулирования. Он считает, что Трамп, увязывая ужесточение санкций со своими требованиями к европейским союзникам, тем самым «замедляет давление на Путина».

«Президент Трамп ожидает от Европы решительных действий. Я думаю, мы теряем много времени, если не будут введены санкции или не будут предприняты какие-то шаги, которые мы очень ожидаем от него [Трампа]», — заявил украинский лидер.

Guardian отмечает, что две страны-участницы Евросоюза — Венгрия и Словакия — отказываются разрывать энергетические связи с Россией и продолжают получать от нее нефть по трубопроводу «Дружба». В прошлом месяце Украина нанесла удар по этой трубе, чем спровоцировала гневную реакцию венгерского премьера Виктора Орбана и разозлила Трампа.

Зеленский подчеркивает, что санкции должна ввести «вся Европа», а Трамп должен «подтолкнуть» ее к более активным действиям. Он выразил уверенность в том, что правительство Словакии отреагирует на американское давление. «Все смотрят на Соединённые Штаты», — поделился мнением украинский лидер. Он также в очередной раз подтвердил свою готовность к встрече с Путиным в любом формате — как один на один, так и в трёхстороннем формате с участием президента США.

В ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк Зеленский также собирается вновь поднять вопрос о гарантиях безопасности, которые Вашингтон готов предоставить Киеву в рамках мирного урегулирования. По его словам, британский премьер Кир Стармер затрагивал эту тему в четверг на переговорах с Трампом, который как раз прибыл в Великобританию с официальным визитом.

Елена Зеленская, по словам президента Украины, скорее всего, встретится в Нью-Йорке с первой леди США Меланией Трамп, чтобы обсудить возвращение из России украинских детей. Guardian пишет, что жена Трампа, если верить широко распространенному мнению, относится к Киеву благосклоннее, чем он сам.