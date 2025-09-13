США готовы ввести жесткие санкции против России, если все страны НАТО поддержат этот шаг и прекратят покупать российскую нефть. Об этом президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО <…> прекратят покупать нефть у России. <…> Я готов, когда вы будете готовы. Просто скажите когда», — сообщил он.

По его словам, закупки топлива у России сильно ослабляют позиции альянса в диалоге с Москвой. Американский лидер добавил, что приверженность стран НАТО окончанию конфликта составляет «менее 100%», а закупка нефти отдельными странами «шокирует».

Также он призвал союзников ввести пошлины на товары из Китая в размере 50-100% до тех пор, пока не будут завершены боевые действия между Москвой и Киевом.

«Китай обладает сильным контролем и даже властью над Россией, и эти мощные пошлины разрушат эту власть», — добавил Трамп.

Если страны НАТО сделают так, как он говорит, то российско-украинский конфликт «быстро закончится», уверен американский президент.

«В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — заключил он.

По данным исследовательского центра CREA, одним из крупнейших покупателей российской нефти из стран НАТО является Турция. Energy Intelligence ранее сообщал, что в июне Турция покупала более 300 тыс. баррелей топлива из России в день. Кроме того, еще два члена НАТО — Венгрия и Словакия — продолжают получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что страны ЕС продолжают приобретать нефть из России через Индию. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа сильно сократила поставки российской нефти после начала СВО.

22 августа украинские военные в третий раз за месяц атаковали нефтепровод «Дружба», что привело к остановке нефтяных поставок в Венгрию и Словакию. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что эти удары, по его мнению, наносят ущерб не России, а именно его стране и Словакии.