Президент США Дональд Трамп обвинил европейских лидеров в закупках российской нефти в ходе «горячего» телефонного разговора, который произошел 4 сентября. Об этом пишет немецкий Bild.

По данным издания, в обсуждениях закупок нефти из России среди прочих участвовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Лидеры ЕС сообщили Трампу, что из всех европейских стран только Венгрия и Словакия продолжают импортировать российские нефтепродукты.

Однако специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Европа продолжает приобретать нефть из России через Индию.

Как пишет Bild, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения американской стороны, указав на масштабное снижение поставок нефти из России в ЕС после начала специальной военной операции.

По информации издания, после того, как Трамп развернул дискуссию в сторону обсуждения санкций в отношении России, лидеры ЕС предприняли попытку договориться с американским лидером о скоординированном совместном подходе к этому вопросу.

В частности, главы стран ЕС выступили с предложением об отправке в Вашингтон в течение 48 часов своих представителей с целью создания рабочей группы по ограничительным мерам в отношении России. В настоящий момент неизвестно, как Трамп отреагировал на эту инициативу.

Как пишет Bild, европейская сторона «не верит», что президент США пойдет на введение санкций против России, несмотря на неоднократные заявления с его стороны о мерах, которые будут приняты США в случае продолжения боевых действий между Россией и Украиной.

Страны-союзники Украины, входящие в «коалицию желающих», провели встречу с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который присоединился по видеосвязи, в Париже 4 сентября.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил по итогам встречи, что Европа готова поставлять Киеву ракеты большей дальности, а также обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы «продолжает затягивать мирные переговоры».

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил об отправке войск 26 стран на Украину после заключения о прекращении огня с целью обеспечения безопасности, однако не стал называть количество солдат, которые могут быть в этом задействованы.

Макрон также сообщил о готовности ЕС предоставить Киеву гарантии безопасности и отметил, что США «очень четко» выразили готовность принять в этом участие. При этом характер гарантий, о которых идет речь, остается нераскрытым, отмечают европейские СМИ.