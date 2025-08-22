Президент США Дональд Трамп сообщил, что «очень разозлился» после атаки Украины по российскому трубопроводу «Дружба». Это следует из обращения главы Белого дома к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Скриншот письма был опубликован 22 августа в группе правящей партии Орбана «Фидес» в соцсети Facebook*.

Как следует из послания Трампу, Орбан сообщил тому, что в преддверии «исторической встречи» американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» на территории России. По этому маршруту российская нефть поступает в Венгрию и Словакию через Украину.

«Венгрия поддерживает Украину поставками электроэнергии и бензина, а они в ответ бомбят трубопровод, по которому мы получаем ресурсы. Очень недружественный шаг! Мы желаем президенту Трампу всяческих успехов в его стремлении к миру!», — сказано в письме от имени премьер-министра Венгрии.

Свой ответ президент США написал от руки.

«Виктор, мне неприятно это слышать. Я очень зол. Передайте это Словакии. Вы мой большой друг», — говорится за подписью Трампа.

22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» прекратил работу из-за очередной атаки. По его словам, это случилось уже трижды «за короткий период времени». Ранее поставка российской нефти в Венгрию и Словакию была приостановлена из-за удара ВСУ по трубопроводу «Дружба» в ночь на 18 августа.

Позже Сийярто сообщил, что он и его словацкий коллега Юрай Бланар направили главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дэну Йоргенсену письмо с требованием, чтобы в Еврокомиссии предприняли действия в ответ на атаки Украины по нефтепроводу «Дружба».

«Всего за несколько недель этот жизненно важный трубопровод подвергся третьему нападению, и теперь поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней. Давайте проясним: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии», — написал Сийярто в соцсети X.

