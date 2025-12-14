Число жертв наводнения и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 1006 человек, сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий. Пострадали по меньшей мере 5,4 тысячи местных жителей, 217 человек числятся пропавшими без вести.

Причиной катастрофы стали обрушившиеся на регион в начале декабря мощные муссонные дожди, усиленные циклоном. Они привели к разрушительным паводкам и сходу грунта, которые разрушили многие постройки, парализовали электроснабжение и заблокировали транспортные артерии.

Накануне, 13 декабря, пострадавшие районы посетил президент Индонезии Прабово Субианто, призвавший местные власти ускорить восстановительные работы. Глава государства признал, что в организации гуманитарной помощи имели место «незначительные задержки» — в частности, перебои с поставками чистой воды, которые вызвали недовольство среди населения.

Прабово Субианто пообещал, что правительство «задействует все государственные ресурсы» для ликвидации последствий стихийного бедствия, как только будут полностью обеспечены достаточные запасы продовольствия и обустроены места для эвакуации.

По предварительным оценкам властей Индонезии, на восстановление инфраструктуры и экономики Суматры потребуется около $3 млрд. В рамках комплексных мер правительство готовит программы по облегчению долгового бремени для пострадавших граждан.

Кроме того, работа некоторых горнодобывающих и масложировых предприятий приостановлена на время расследования по поводу их возможной роли в усугублении природной катастрофы.

Суматра является ключевым сельскохозяйственным регионом Индонезии, известным обширными плантациями масличной пальмы и кофе. Индонезийская ассоциация производителей пальмового масла (Gapki) заявила, что не прогнозирует существенного влияния этого наводнения на объемы производства в 2025 году.