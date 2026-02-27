В районе Ховрино на севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме, пострадали два человека, включая ребенка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным агентства, пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на улице Лавочкина, возгорание уже потушено. В оперативных службах сообщили, что площадь составила 90 кв. м.

Прокуратура Москвы сообщила, что установление причин и обстоятельств пожара находится на контроле.

SHOT уточнил, что возгорание произошло в ЖК «Янтарный». Спасателям было очень сложно добраться до ребенка из-за большого количества вещей в помещении. Жители ЖК рассказали, что крики «помогите» начались около 3 часов ночи. По данным телеграм-канала, женщина с ребенком звали на помощь из окна.