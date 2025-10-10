В Узбекистане вынесли приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в наемничестве. Как сообщается в телеграм-канале Верховного суда республики, подсудимый получил три года лишения свободы за участие в украинском конфликте на стороне России.

Дело мужчины с инициалами А.Х. рассматривал Пахтачийский районный суд по уголовным делам Самаркандской области Узбекистана. В материалах дела, содержание которых приводит ТАСС, говорится, что в 2019 году этот человек выехал в Россию на заработки, а через три года попал там в колонию строгого режима за незаконный оборот наркотиков.

Мигрант отбывал наказание в ИК в Челябинской области и в 2024 году получил от правоохранительных органов предложение принять участие в российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины — якобы в обмен на освобождение из колонии, денежное вознаграждение и предоставление гражданства РФ.

Из материалов дела следует, что после согласия гражданина Узбекистана на участие в СВО он был выпущен из колонии и отправлен на военную подготовку в Луганск. Впоследствии, как утверждало обвинение, мужчина участвовал в боевых действиях на территории Луганской, Херсонской, Запорожской и Курской областей. На одном из заданий он был ранен и лег в госпиталь для лечения и реабилитации.

После выписки участник СВО обратился в посольство своей родной страны в Москве, получил там новые документы и с ними в марте 2025 года вернулся в Узбекистан, где по доброй воле пришел в местный отдел МВД.

Напомним, ранее RTVI сообщал о решении районного суда Алма-Аты по делу российского гражданина Тимура Пралиева, который в составе одного из подразделений ЧВК «Вагнер» участвовал в штурме Бахмута и был награжден медалью «За отвагу».

Мужчину признали виновным в наемничестве, причем судья особо подчеркнул, что россиянин совершил тяжкое преступление «против мира и безопасности» Казахстана, а потом приговорил его к пяти годам колонии и уничтожению наградных удостоверений. Срок лишения свободы, избранный судом для Пралиева, — минимальный: статья о наемничестве (ст. 172 УК Казахстана) предполагает наказание в виде заключения от пяти до девяти лет.