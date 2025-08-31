Суд в Бразилии признал компанию Volkswagen Brazil виновной в использовании рабского труда на своем ранчо в Амазонии в 1974—1986 годах и взыскал почти 30 млн долларов. В самой фирме, которая является одним из крупнейших автопроизводителей страны, заявили о намерении обжаловать решение суда.

Судья, как сообщает Washington Post (WP), постановил, что компания Volkswagen на своем ранчо в штате Пара (север Бразилии) подвергала своих сотрудников насилию, а также заставляла трудиться в условиях, «унижающих достоинство» и соответствующих современному понятию «рабского труда». Также автоконцерн призвали извиниться перед пострадавшими.

При этом судья решил, что 30 млн долларов компенсации нужно отдать не бывшим сотрудникам Volkswagen Brazil, а фонду в штате Пара, который борется за достойные условия труда и искоренение рабства в регионе.

Пострадавшие были разочарованы отсутствием компенсации, но выразили благодарность за то, что их случай получил широкую огласку.

В пресс-службе Volkswagen заявили, что намерены обжаловать решение, подчеркнув, что фирма «последовательно отстаивает принципы человеческого достоинства и соблюдает все применимые трудовые законы и правила».

Во второй половине XX века военная диктатура Бразилии осваивала Амазонию совместно с транснациональными корпорациями. Для достижения своих целей они часто привлекали «десятки тысяч обездоленных», говорится в статье.

Местные вербовщики («гатос»), как пишет WP, искали этих людей в небольших городках и сельской местности. Они обещали ничего не подозревающим гражданам высокие зарплаты. Новоиспеченные работники должны были выручать леса Амазонии, чтобы освободить место для скотоводческих ферм.

По данным следствия, всего было нанято около 300 человек. Работников, по информации правоохранителей, регулярно лишали еды, загоняли в долговое рабство и не давали покинуть ферму, находившуюся под вооруженной охраной. Обвинение утверждало, что даже заболевшие малярией на ферме не получали медпомощь.

Volkswagen — первая компания, привлеченная к ответственности за злоупотребления в Амазонии в этот период. Это эпохальное решение, которое, как надеются правозащитники и прокуроры, может открыть путь к аналогичным делам. В Бразилии преступление, связанное с «приведением человека к условиям, аналогичным рабству», не имеет срока давности.

«Это, без сомнения, историческая веха. Этот приговор послужит примером для последующих дел и откроет возможность привлечь к ответственности другие компании», — заявил работавший на этим делом федеральный прокурор Улиссес Диас де Карвалью.

Многие подробности удалось узнать благодаря 73-летнему католическому священнику Рикардо Резенде Фигейра, который всю жизнь занимается борьбой с современными рабовладельцами.

Первые слухи о ранчо Volkswagen, где людей удерживают в рабстве, дошли до него, когда он был молод, рассказывает священнослужитель. Но в итоге когда одни и те же показания стали давать десятки работников, он начал собственное расследование.

В 1983 году Резенде поделился своими находками со СМИ. WP отмечает, что, хотя власти за последующие годы минимум четыре раза подтверждали наличие рабского труда на ранчо, «никаких мер по спасению рабочих или предъявлению обвинений предполагаемым злоумышленникам сделано не было».

Однако священник не отступился. Когда в 2019 году компания Volkswagen Brazil взяла на себя ответственность за политические преследования своих заводских рабочих во время военной диктатуры, правившей страной в 1964-1985 годах, Резенде отправил федеральному прокурору свое досье из 1 тыс. страниц. В документе были имена 69 предполагаемых жертв, а также нотариально заверенные заявления, заявления полиции, судебные иски и доклады законодателей.

Вскоре после этого Министерство труда Бразилии начало расследование, которое в конечном итоге привело к федеральному иску против Volkswagen Brazil, в котором утверждалось, что жертв было «сотни». Хотя ранчо принадлежало «дочке» Volkswagen, прокуратура считает именно материнскую компанию ответственной за «систематическую эксплуатацию рабского труда и торговлю людьми».

Федеральный прокурор Рафаэль Гарсия, возглавлявший дело, а также отдел Минтруда по борьбе с рабством назвал это решение «историческим».