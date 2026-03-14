Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Тимура Демиденко, которого обвиняют в убийстве сожительницы, пишет «Фонтанка». Мужчина заявил, что принял девушку за английскую шпионку и решил «спасти страну», пишет 78.ru. По данным следствия, обвиняемый находился под воздействием наркотических средств.

Инцидент произошел 13 марта в Приморском районе Петербурга. Жильцы дома по Гладышевскому проспекту в ЖК «Юнтолово» пожаловались на драку в одной из квартир. Следствие установило, что 30-летний Демиденко, находясь под действием наркотических средств, ударил ножом в шею свою 29-летнюю знакомую. Она скончалась на месте. Ее тело с ножом в шее правоохранители нашли в квартире.

После убийства Демиденко в обнаженном виде выбежал на улицу и начал бегать «с признаками наркотического опьянения», чем привлек внимание соседей. Прибывшим сотрудникам полиции он рассказал, что в квартире находится труп его знакомой, которая якобы является иностранной шпионкой. По какой причине мужчина принял девушку за шпионку, не уточняется.

«Подозреваемый рассказал, что он спас страну, так как это была английская шпионка и он не мог поступить иначе», — пишет «Дорожный инспектор».

«Дорожный инспектор» отмечает, что большая лужа крови залила весь пол в квартире, а соседи снизу сообщили, что «с потолка капает вода кровяного цвета».

Помимо тела женщины, правоохранители обнаружили в квартире голубя с оторванной головой. По какой причине птица была обезглавлена, подозреваемый не объяснил. Кроме того, по всей квартире были разбросаны вещи.

В СК сообщили 78.ru, что подозреваемого с места преступления увезли в психиатрическую больницу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), назначены судебные экспертизы.

14 марта суд поместил Демиденко под стражу, он останется в СИЗО как минимум до 12 мая. «Фонтанка» отмечает, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти указали, что обвиняемый был ранее судим.