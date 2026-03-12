Американский режиссер и владелец заповедника с росомахами на Аляске Стив Крошел попросил политического убежища в России. Об этом он рассказал KP.RU. По словам мужчины, на родине «дело всей его жизни» разрушили после того, как он поддержал российскую военную операцию на Украине.

«Я подал заявление на политическое убежище в России. И обратился за помощью к депутату Госдумы Марии Бутиной», — отметил он.

64-летний Стив Крошел известен как режиссер документальных фильмов о животных и первый человек, сумевший приручить росомах. Он работал над проектами для National Geographic и BBC, а также помогал во время съемок художественных картин, среди которых «Семь лет в Тибете», «Эверест» и «Обмануть всех». В 2001 году Крошел основал в Хейнсе заповедник диких животных, где живут гризли, лисы, лоси, дикобразы и росомахи. Там же он активно развивал туристическое направление.

В 2022 году Крошел стал публично высказываться о конфликте между Россией и Украиной. По его словам, он начал разбираться в причинах происходящего и перестал верить «западной пропаганде». Через некоторое время Департамент рыболовства и охоты Аляски лишил режиссера лицензии на работу заповедника и запретил туристам посещать его территорию.

Одновременно с этим Крошел познакомился с основателем екатеринбургского центра реабилитации диких животных Кириллом Потаповым. Чтобы встретиться с ним лично, в 2024 году американец оформил туристическую визу в Россию сроком на три года.

В 2025 году режиссер вернулся в США. В это время, по словам собеседника издания, в его заповедник ворвались сотрудники местных силовых структур, застрелили несколько животных, еще часть усыпили и увезли. Были ранены медведь гризли и лиса.

«Я задавал им прямые вопросы: связано ли это с моей позицией по отношению к России? Но мне не отвечали и причину не называли», — рассказал Крошел.

В июле режиссеру сообщили, что против него готовят сразу несколько серьезных обвинений, большинство из которых связано с жестоким обращением с животными. По версии силовых ведомств, он якобы морил голодом лосей и жестоко обращался с медведем. По совокупности статей американцу может грозить пожизненное лишение свободы, пишет KP.RU.

«Сами подумайте, как я мог всю жизнь любить дикую природу, заботиться и бережно относиться к животным, и вдруг превратиться в жестокого человека, какого из меня сейчас делают? », — отмечал он.

После этого Крошел связался со знакомым из Екатеринбурга и отправился в Россию. В январе были опубликованы обвинения против него, после чего должно было состояться судебное слушание. По словам режиссера, суд запретил ему любое взаимодействие с животными на территории Аляски.

При этом собеседник издания не исключает, что дело против него в итоге могут закрыть. По словам мужчины, внимание, которое он получает в России, заставляет многих задуматься, что обвинения «шито белыми нитками».

В будущем режиссер планирует стать «гражданским дипломатом, как Скотт Риттер», чтобы поддерживать дружеские связи между американцами и русскими. Он намерен поехать в зону СВО в качестве волонтера, а также снять ремейк своего художественного фильма 1991 года «Свободный охотник».