В ноябре продолжит фиксироваться положительная аномалия температуры воздуха, но на этой неделе в Москве и Московской области вновь ожидаются гололедные явления и сильные порывы ветра, которые не дадут почувствовать пришедшего тепла. Об этом рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«На этой неделе погода будет разная. Ее будет определять атлантический циклон, сейчас уже мы находимся в зоне его теплого атмосферного фронта, поэтому местами наблюдаются гололедные явления, даже где-то уже по области отмечался ледяной дождь, который тоже способствует образованию гололеда», — сказала синоптик.

Температура в понедельник, 17 ноября, будет достигать 2-4 градусов тепла, сообщила она.

Во вторник, 18 ноября, центр циклона будет расположен над Ярославской областью, этот день станет самым ненастным за всю неделю — обильный дождь ожидается ночью, а днем осадки будут варьироваться от небольших до умеренных, отметила Позднякова.

Температура в этот день будет держаться положительных значений. Ночью в Москве от 2 до 4 градусов, по региону — до 5 градусов тепла. Днем — от 7 до 9 градусов в столице и от 4 до 9 градусов по области.

«Но, надо сказать, что вторник будет довольно ветреным, даже днем порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, поэтому ощущение от пришедшего тепла мы не почувствуем. Эффективная температура будет на уровне всего 5 градусов», — рассказала синоптик.

К среде, 19 ноября, атмосферное давление в столичном резко повысится, сообщила она. В этот день, а также в четверг, 20 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Минимальная температура в Москве 19 ноября будет держаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса и от минус 2 до плюс 3 градусов по региону, дневная температура — от 1 до 3 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов по региону.

Слабоотрицательная температура в ночные часы сохранится и в четверг, 20 ноября. Дневная температура в этот день ожидается около 0 градусов в Москве и от -2 до 3 градусов по региону.

«В последующие дни сохранится повышенное атмосферное давление, существенных осадков в ночное время не ожидается, а вот днем не исключены небольшие осадки и вновь возникает вероятность гололедных явлений», — предупредила Позднякова.

Преобладающая температура ночью в пятницу и субботу, 21 и 22 ноября, будет составлять от -4 до 2 градусов. Днем 21 ноября ожидается от -2 до 3 градусов, 22 ноября — от -1 до 4 градусов.