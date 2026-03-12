Коллегия присяжных Тверского районного суда Москвы единогласно признала бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева виновным в организации приготовления к убийству своего делового партнера. Экс-парламентарий обвинялся в том, что в 2024 году планировал расправу над совладельцем компании «Оптомониторинг» Сергеем Ионовым, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сам Савельев свою вину отрицал и настаивал, что заказчиком мог выступить его знакомый, ветеран-афганец Юрий Нефедов, который, по версии защиты, оговорил бывшего сенатора, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, поводом для организации убийства стали бизнес-разногласия между Савельевым и Ионовым. Через свою помощницу Ирину Кудряшову сенатор владел 40-процентной долей в компании «Оптомониторинг». Как утверждала Кудряшова, Савельев выделил на развитие бизнеса около 50—60 миллионов рублей, однако прибыли не получил, а Ионов лишь брал займы и не возвращал их.

В итоге сенатор инициировал уголовное дело о растрате командировочных средств партнером. В ответ Ионов написал жалобы в Совет федерации, СКР и администрацию президента, обвиняя Савельева в незаконной предпринимательской деятельности. Это, по мнению следствия, и стало мотивом для преступления.

Убийство планировалось совершить в колонии №2 Калужской области, где Ионов отбывал двухлетний срок за растрату. Для реализации замысла сенатор обратился к знакомому ветерану-афганцу Юрию Нефедову, который привлек своего троюродного брата, трижды судимого Сергея Дюкова (Дюка). Последний через посредника связался с бывшим сотрудником ФСИН Сергеем Пестуновым, но тот сразу сообщил о планах в ФСБ.

Согласно материалам дела, Нефедов получил от Савельева 100 тысяч долларов на организацию преступления. Исполнителям обещали половину этой суммы. После того как Дюкова арестовали по другому делу, Пестунов напрямую контактировал с Нефедовым. 16 марта 2024 года он сообщил, что Ионов убит, и предъявил поддельную справку о смерти. Получив подтверждение, Савельев через ничего не подозревавшую Кудряшову передал оставшуюся сумму.

Нефедова задержали 19 марта при передаче Пестунову 45 тысяч долларов. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство. Савельеву инкриминировали организацию приготовления к убийству, Дюкову — подстрекательство и пособничество.

В суде Дюков вину признал частично. Он заявил, что согласился помочь брату не столько из-за денег, сколько из-за желания наказать человека, якобы изнасиловавшего дочь Нефедова. По словам Дюкова, когда он сам оказался под стражей, то полагал, что замысел не осуществится. Защита Савельева настаивала, что Нефедов оговорил подзащитного, чтобы смягчить себе наказание, а 100 тысяч долларов были не платой за убийство, а займом на бизнес для детей Нефедова.

Присяжные совещались менее получаса и единогласно признали обоих подсудимых виновными. При этом они решили, что Дюков заслуживает снисхождения, а Савельев — нет. Это повлияет на назначение наказания: Дюкову не могут назначить более двух третей максимального срока. Обсуждение последствий вердикта и запрос прокуратуры о сроках ожидаются 30 марта. По статье о подготовке убийства фигурантам грозит от восьми до десяти лет заключения.