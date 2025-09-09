Израиль 9 сентября нанес удар по зданию в столице Катара Дохе во время совещания членов руководства ХАМАС. Главы движения обсуждали предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Израильские СМИ сообщили, что погибли лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и командующий ячейкой на Западном берегу. Арабские издания утверждают, что все члены делегации уцелели. Что об очередном этапе эскалации конфликта на Ближнем Востоке пишут российские военкоры и военные обозреватели — в материале RTVI.

Михаил Звинчук (телеграм-канал «Ориентарь» проекта «Рыбарь»)

Армия обороны Израиля (АОИ) нанесла серию авиаударов по столице Катара. По предварительным данным, повреждения получил один из объектов, связанный с ХАМАС. Израильские медиа утверждают, что целью могла быть ликвидация одного из руководителей движения, однако подтверждений пока нет.

Доха долгие годы служит ключевой площадкой для переговоров между Израилем, ХАМАС и посредниками из США и Египта. Здесь базируется политическое руководство ХАМАС, и Катар выступает главным гарантом коммуникаций, включая сделки по обмену заложников и прекращению огня.

Для Катара это прямой удар по имиджу нейтрального посредника. Внешнеполитическая стратегия эмирата десятилетиями строилась на формуле «малое государство — глобальный игрок», используя переговорные площадки и медиа как инструменты мягкой силы.

Теперь же израильские власти, хоть и в не первый раз, демонстрируют готовность игнорировать этот статус и наносить удары там, где считает нужным.

Более того, удары по Дохе бьют не только по имиджу Катара как «нейтрального посредника», но и по самой возможности продолжения переговоров в привычном формате.

Для властей эмирата это риск потерять свой дипломатический вес, для ХАМАС — ощущение защищенности, а для кабинета Нетаньяху — возможность закрепить модель управляемого хаоса, где силовое давление подменяет любые дипломатические сценарии и позволяет ультраправой коалиции постоянно оставаться у власти.

Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

По Катару уже привычная схема «дипломатии Трампа».

2020-й год. Сулеймани был убит в Багдаде, когда прилетел на переговоры о нормализации с Саудовской Аравией при посредничестве США.

2025-й год. Часть членов иранской делегации на переговорах с США о ядерной сделке были убиты в результате американо-израильского нападения на Иран.

2025-й год. Некоторые члены делегации ХАМАС на переговорах с США были убиты в результате удара Израиля при помощи американской разведки.

К вопросу о доверии к любым заявлениям и переговорам с США.

Телеграм-канал «Военный осведомитель»

МИД Катара осудил бомбардировку своей столицы Израилем и обещает что не будет терпеть.

Куда при этом делось современное американское ПВО, совсем недавно отражавшее налеты иранских баллистических ракет, но теперь пропустившее летевшие F-35 Израиля, катарские дипломаты скромно умалчивают.

Как бездействовала и крупнейшая авиабаза Аль-Удейд с американскими РЛС и истребителями.

Просто так совпало.

Кирилл Федорова (телеграм-канал «Война История Оружие»)

Что произошло, если кратко? В Доху приехали новые главы ХАМАС, которым давали гарантии безопасности, на переговоры, предложенные Трампом, а Израиль их убил.

Никаких переговоров, — буквально сказал Израиль и продолжил воевать. Заложники остаются, через некоторое время ХАМАС найдёт нового лидера и всё по новой.

Военкор Юрий Котенок

Вообще, событие — довольно знаковое. В том числе потому, что США гарантировали Катару, что израильских ударов по его территории не будет.

Если все это — не часть согласованного с Дохой «спектакля», то произошедшее может оказать серьезное влияние на весь регион.