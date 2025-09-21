В Татарске Новосибирской области обрушилось левое крыло здания средней общеобразовательной школы №5, региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Перед началом учебного года администрация Татарского муниципального округа признала постройку 1937 года готовой к приему детей.

Новосибирские СМИ пишут, что директором школы №5 является Людмила Лиховец. Женщина с такими же именем и фамилией представляет партию «Единая Россия» в качестве депутата местного райсовета.

В областном Минобразования сообщили, что с понедельника 210 учащихся школы №5 будут переведены на уроки в школу №9, которая находится неподалеку. В региональном правительстве заверили, что новая школа, куда предстоит пойти детям, расположена «в шаговой доступности».

В МЧС Новосибирской области уточнили, что при обрушении никто не пострадал, поскольку в момент ЧП здание было пустым. Туда выехала следственная группа. В рамках уголовного дела будет назначена судебная строительная экспертиза, по итогам которой выяснятся степень износа конструкции и из-за чего она рухнула. В школе изъяты документы, с помощью которых сотрудники СК установят организацию, проводившую ремонтные работы, для ее последующей проверки.

«В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального округа, решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией», — заявили в администрации муниципального округа.

Кроме того, расследование по своей линии проводит Татарская межрайонная прокуратура, и.о. ее руководителя тоже выехал на место происшествия. Надзорное ведомство также возьмет под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР.

Daily Storm напоминает, что в 2019 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников называл здание школы №5 в Татарске «достаточно старым». «Ни по мощностям, ни по условиям оно уже не выдерживает критики», — признавал глава региона. Областное правительство тогда сообщало, что степень износа постройки превысила 70%. Сейчас в городе продолжается строительство школы на 550 мест по государственной программе.

RT со ссылкой на свой источник утверждает, что последний раз здание школы ремонтировали восемь лет назад — но не то крыло, которое рухнуло, а правое. Рабочие скрепили заднюю стену, которая в результате сегодняшнего ЧП не пострадала. Собеседник издания подчеркнул, что здание не считалось аварийным, и заявок на новые ремонтные работы в нем не поступало.

Напомним, 20 сентября на востоке Москвы произошло обрушение четырех пролетов в ходе проведения ремонтных работ в здании общеобразовательной школы, погибли двое рабочих.