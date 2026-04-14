В России нужно расширить национальный календарь прививок из-за роста заболеваемости менингококковой инфекцией среди детей до года и подростков. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, академик РАН Юрий Лобзин, передает «Лента.ру».

Менингококковая инфекция поражает как нервную, так и костную систему, отметил Лобзин. По официальным данным, доля смертей при заражении менингококковой инфекцией составляет 16%, а среди выживших детей у 28% наступают «инвалидизирующие последствия», добавил специалист.

В основные группы риска входят дети до пяти лет, подростки, молодые люди и граждане старше 65 лет, что не позволяет считать заболевание исключительно «детской проблемой», подчеркнул Лобзин.

Эксперт также указал на «совершенно неуклонную» тенденцию к росту заболеваемости менингококковой инфекцией в России после пандемии. По словам академика, увеличение таких случаев фиксируется даже в Москве, где внедрен самый широкий национальный календарь прививок в стране, включающий 17 позиций.

«Мне говорят московские педиатры: “У нас с детьми здесь все в порядке, это мигранты болеют”. Ну естественно, если вы детей прививаете, то дети меньше болеют. А мигранты приехали непривитые, но они заражают взрослых», — заявил Лобзин.

Он выразил особую тревогу в связи с «молниеносными» формами заболевания. В одном из таких случаев, рассказал эксперт, двухлетнему ребенку удалось сохранить жизнь лишь путем ампутации обеих ног.

«Стоимость всего этого по одному ребенку — 20 миллионов рублей. Сколько стоит вакцинация и сколько стоит этот ущерб, который мы получаем?» — сказал специалист.

Депутаты Госдумы могут в весеннюю сессию рассмотреть вопрос о внесении вакцины от менингококка в национальный календарь, сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

До недавнего времени главной проблемой в дискуссии по этому вопросу было отсутствие отечественных препаратов, пояснил Леонов. Сейчас, по его словам, к применению готовы несколько российских вакцин.

По подсчетам Всероссийского союза пациентов, ежегодные бюджетные расходы при одобрении решения о массовой вакцинации могут достигать 4-5 млрд рублей.