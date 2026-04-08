Строительная отрасль в России испытывает острую нехватку кадров и нуждается в повышении производительности труда более чем на 20%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов, поэтому мы должны производительность труда поднять на 22%. Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию», — сказал он на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета России.

Там же Хуснуллин потребовал взяться за финансовое оздоровление ЖКХ, отметив, что «просто так эта проблема не рассосется».

По его словам, долг населения за коммунальные услуги сейчас составляет 700 млрд рублей, и его необходимо сокращать не менее чем на 2% ежегодно.

Также вице-премьер заявил, что до 2030 года нужно заменять ежегодно не менее 2,5% сетей. «Мы должны принять инвестиционные программы, у нас на сегодняшний день 80% предприятий ЖКХ не имеют инвестиционных программ», — отметил он.

Хуснуллин не в первый раз высказывается на тему проблемы кадрового дефицита в отрасли. Например, в декабре 2024 года в интервью РБК он оценивал нехватку строителей в 200—400 тыс. человек.

«В зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика, от 200 тыс. до 400 тыс. у нас дефицит строителей. Но точную цифру сказать сейчас никто не может», — говорил он тогда.

Вице-премьер объяснял это опережающим ростом объемов строительства: с 2020 года они выросли на 30% — с 82 млн кв. м введенного жилья в 2019 году до 110,4 млн кв. м в 2023-м.

«У нас рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — пояснял вице-премьер.

Всего в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях занято около 11 млн человек, и на этом фоне дефицит в 200—400 тыс. он называл «не критичными цифрами», признавая при этом, что «на отдельных направлениях возникают проблемы».

Между тем коммунальная сфера продолжает привлекать внимание регуляторов. В 2025 году ФАС выявила более 50 млрд рублей необоснованно взимаемых платежей за коммунальные услуги, а с 3 апреля вступили в силу законы об усилении госконтроля за тарифообразованием. Тарифы ЖКХ в 2026 году уже выросли в январе — на 1,7%, — а с 1 октября повысятся повторно, причем степень роста будет различаться по регионам.