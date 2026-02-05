Женщина, сообщившая, что она якобы планирует взорвать Красную площадь и поджечь Ленина, была приговорена к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Кузьминский районный суд признал Ольгу Федосову виновной в соответствии с ч. 3 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации работы органов власти). Ее взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденная пять раз набрала номер «112», чтобы рассказать, что в ее распоряжении якобы есть «полкило динамита». Федосова также заявила, что планирует взорвать Красную площадь и поджечь Ленина.

«Впоследствии женщина пояснила, что хотела продемонстрировать собутыльникам «свою крутость». Задержавшие Федосову О.Н. сотрудники полиции взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее в Липецкой области суд приговорил к 1 году лишения свободы несовершеннолетнего по делу о «телефонном терроризме». Как сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы, 16-летний местный житель позвонил на номер «112» с телефона своего приятеля, которому хотел навредить, и рассказал, что якобы заложил 3 кг тротила в квартире одного домов на улице Ленина, не сообщив точный адрес.

Сотрудники полиции были вынуждены отвлечь свои силы и средства для проверки ложного сообщения, однако сообщение о подготовке к совершению теракта не подтвердилось. Подсудимый признал вину и раскаялся в своем поступке.