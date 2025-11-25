Основатель и президент медиахолдинга All Stars Эдуард Барк умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети «Вконтакте».

По словам представителей компании, Барк умер во сне, причиной смерти стала остановка сердца. В медиахолдинге назвали бизнесмена порядочным, добрым и благородным человеком, ставшим «примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства».

«Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать. Эдуард Сергеевич навсегда останется в наших сердцах — как талантливый руководитель, надёжный товарищ и человек высокой души», — говорится в тексте официального сообщения.

Девушка и партнер Барка по бизнесу Марина Ермошкина сообщила, что последние два месяца Барку приходилось иметь дело с некими «конченными персонажами», пишет телеграм-канал Shot.

В конце мая стало известно, что с лейблом Барка начал сотрудничать заслуженный артист России Дима Билан. Тогда же бизнесмен и его подруга отпраздновали совместный день рождения.

В июле Барк принял участие в стратегической сессии Росмолодежи «Стратегический подход к инновациям и развитию цифрового будущего страны через проводников смыслов». В ходе мероприятия бизнесмен заявил о важности объединения усилий государства, креативных индустрий и бизнеса для определения вектора развития.

В сентябре управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust&Law Майя Шевцова рассказала «Адвокатской газете» об участии Барка в поддержке пострадавших в результате боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей.