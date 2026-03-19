Заключение брачного договора в России не имеет смысла, поскольку его в любом случае можно оспорить с точки зрения закона, считает певец, бывший участник «Фабрики звезд» и блогер Прохор Шаляпин. Своим мнением он поделился с KP.RU.

«Они всегда будут проигрывать законодательству, то есть их можно оспорить. У меня был опыт с брачными контрактами за рубежом, там они работают: другие законы. А у нас нет. Поэтому держим крепче кошельки, чтобы не вырвали после брака», — заявил он.

Настоящее имя Прохора Шаляпина — Андрей Захаренков. Он родился в 1983 году в Волгограде. В 2003 году он окончил отделение народного пения в музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова, после чего поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В 2006 году принял участие в съемках шестого сезона телешоу «Фабрика звезд», где презентовал себя как потомка российского оперного певца Федора Шаляпина. По итогам конкурса занял четвертое место.

В конце 2024 года Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что Россия вышла на третье место в мире по числу разводов, которое тогда достигло максимального значения — восемь к десяти.

По словам советника ВЦИОМ Елены Михайловой, тренд связан с тем, что значимость института официального брака постепенно снижается. Она отметила, что нередко граждане манипулируют семейным статусом для получения соцподдержки от государства.

По данным Росстата на 2022 год, самое большое число разводов на тысячу браков регистрируется на Северном Кавказе. Лидером по показателю в том году стала Ингушетия (2542 разводов на 1000 браков), затем идут Чечня (2069 разводов на 1000 браков), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия — Алания (1390).