Актриса Елена Проклова рассказала о пережитом в 15 лет сексуальном насилии, чтобы предупредить девочек и их родителей. Она пояснила это в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Переход девочки в женскую стадию жизни, когда секс начинает играть очень значительную роль, он всегда непрост. Для любой девочки подростковый возраст, когда так манко и так желанно, и так хочется стать скорее взрослой — это очень ответственный момент. И, безусловно, я знаю очень многих женщин, которые прошли его непросто», — сказала Проклова.

Ответственность родителей, учителей и более старших друзей в этой ситуации очень много значит, но «все предвосхитить нельзя», подчеркнула артистка.

«Пошла я на то, чтобы рассказать об этом, из желания предупредить. Предупредить, что надо очень внимательно в этом возрасте относиться к происходящему. Ну, хотя бы держать все время за руку <…> Не знаю, может быть, кому-то это помогло, и тогда я молодец», — заявила Проклова.

Актриса уверяет, что ей неинтересно мнение тех, кто отреагировал на ее рассказ со злобой. «Большая часть тех, кого спрашивали, как они на это реагируют, на этом пиарилась. Типа: «Я вся другая. Что, так бывает?». Бывает. Может, кому-то интересно их мнение. Мне — нет. Я знала, зачем я делала. Я знала, что я никого не оскорбила этим», — сказала Проклова.

Она отметила, что не лезет ни в чью интимную жизнь и только хочет предупредить, «как может быть» в жизни.

«А дальше мамы, которые отдают девочек на съемки, должны сразу сделать такую стойку и девочку держать за руку. И не только девочку. Сколько у меня актеров признавалось, что они вытерпели! Это же касается не только девочек. Это вообще касается взрослых и подрастающих», — добавила Проклова.