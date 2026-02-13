Верховный суд России принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры о признании «Антивоенного комитета России» (Russian antiwar committee, Великобритания)* террористической организацией. Как сообщили РБК в пресс-службе судебной инстанции, заседание пройдет в закрытом режиме.

Организация, созданная в феврале 2022 года после начала военной операции на Украине, с февраля 2024 года уже внесена Минюстом в перечень нежелательных. Инициаторами создания комитета выступили Михаил Ходорковский** и Гарри Каспаров**, которые сейчас проживают за границей.

В октябре 2025 года ФСБ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ходорковского** и других участников «Антивоенного комитета России». По версии следствия, в уставных документах организации содержатся положения, декларирующие необходимость ликвидации действующей российской власти.

Фигурантам инкриминируются две статьи Уголовного кодекса. Статья 278 (насильственный захват власти) предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Статья 205.4, часть 1 (организация террористического сообщества), грозит вплоть до пожизненного заключения. Часть 2 той же статьи (участие в террористическом сообществе) предполагает до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил о наличии врагов страны как внутри России, так и за ее пределами, которые ведут соответствующую деятельность. По его словам, в связи с этим «специальное ведомство принимает необходимые меры, которые считает целесообразными».

* деятельность организации признана нежелательной на территории России.