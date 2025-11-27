Генеральная прокуратура России подала иск в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга с требованием обратить в доход государства имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и членов его семьи — его бывшей супруги Натальи Самарьяновой, матери Тамары Самарьяновой, сестры Ольги Самарьяновой и зятя Юрия Андреева.

Согласно информации, полученной РБК от источника, знакомого с содержанием иска, Генпрокуратура провела финансовый анализ, который показал, что за период с 2009 по 2023 год совокупные официальные доходы всех фигурантов дела составили около 60 млн рублей. Однако за этот же период они приобрели объекты недвижимости и автомобили, общая стоимость которых на момент покупки оценивалась в 250 млн рублей. При этом текущая рыночная стоимость этого имущества, по оценке истца, достигает 430 млн рублей.

В рамках искового заявления Генпрокуратура требует конфисковать в пользу государства:

Шесть квартир, расположенных в Санкт-Петербурге;

12 машино-мест;

земельный участок площадью 2218 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области с возведенным на нем жилым домом площадью 179 кв. м;

четыре автомобиля премиум-класса: Audi A6, BMW X4, BMW X7 и Mercedes-Benz GLE 400.

Источник РБК отмечает, что на самого Андрея Самарьянова из этого перечня зарегистрированы лишь два машино-места. Основная часть активов была приобретена и оформлена на его близких родственников.

Как следует из иска прокуратуры, до 2012 года, когда Самарьянов занял руководящую должность в Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга, ни он, ни его семья не обладали значительным имуществом. За исключением двух небольших квартир матери (площадью 41,8 и 54,9 кв. м), остальные члены семьи недвижимостью не владели. Таким образом, масштабное приобретение активов началось именно после его назначения на государственные посты.

По данным источника, родственники чиновника осознавали несоответствие его официальных доходов и приобретаемого имущества, но целенаправленно получали от него денежные средства, тратили их и извлекали прибыль. На этом основании, со ссылкой на Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции», они могут быть привлечены к солидарной гражданско-правовой ответственности.

В исковом заявлении, как сообщил источник РБК, утверждается, что «допущенные Самарьяновым нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений», а доказательств легального происхождения средств для покупки спорного имущества ответчики не предоставили.

Самарьянов был освобожден от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением Председателя Правительства Михаила Мишустина 20 октября.