Вологодского журналиста Владимира Басова, пропавшего в ночь на 6 апреля, нашли мертвым в реке Вага в районе деревни Абакумовская. Об этом сообщила газета «Верховажский вестник», в которой он долгие годы работал.

Это же издание первым опубликовало сообщение о пропаже 66-летнего журналиста. В тексте говорилось, что он «ушел из дома по адресу Верховажье, ул. Пионерская, 27 без телефона», и к поискам уже подключилась полиция.

Впоследствии искать журналиста начали и волонтеры. Накануне появилась зацепка: Басова заметили на записи одной из камер видеонаблюдения на здании местной средней школы. Судя по его передвижениям, попавшим на видео, ранним утром 6 апреля он шел в сторону школьного стадиона.

«Поиски сосредоточились в том направлении. В пятницу на берегу реки были обнаружены следы обуви, на кусте рядом — обломанная ветка. И вот найденный сапог подтвердил версию гибели в реке», — писал накануне «Верховажский вестник».

При обследовании акватории Ваги тело журналиста нашли в районе деревни Абакумовская, куда его унесло течением.

Басов был ветераном районной журналистики, в которой проработал 35 лет, начав карьеру в 1981 году с должности корреспондента в местной газете «Путь к коммунизму». В 2000 году он стал сотрудником «Верховажского вестника» и оставался им до 2026 года.

Басов специализировался на освещении проблем района в сфере строительства, ЖКХ и экономики, вел ежемесячную тематическую мужскую страницу «Субботний привал» о рыбалке и охоте, неоднократно получал призы на областных профессиональных конкурсах — в частности, за «Репортаж года» в 2015 году. С 2003 года состоял в Союзе журналистов России.