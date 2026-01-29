Троих российских туристов, пропавших в Египте несколько дней назад, нашли в местной полиции. Устанавливаются причины произошедшего с ними, сообщило российское посольство.

В диппредставительстве уточнили, что 21 января россияне прибыли из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, откуда самостоятельно направились в Каир. Вскоре все трое перестали выходить на связь с родственниками и не явились на обратный рейс в Россию.

Посольство направило запрос о местонахождении россиян в МИД и правоохранительные органы Египта. Согласно полученной информации, они находятся в полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося. Дипломаты прилагают «все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию».

О пропаже российских путешественников в Египте 28 января писало РИА Новости. Изначально агентство сообщило, что на связь не выходят два человека. Позже источник уточнил, что речь идет о трех туристах — Александре Костенко из Краснодара, а также его друзьях Никите Таланове и Владиславе Ревенко из Екатеринбурга.

Отец последнего — Павел Ревенко — сообщил E1.ru со ссылкой на ответ египетского МВД, что россияне задержаны, но пока неизвестно, где и почему.

«Но они живы и здоровы. <…> Будут ли обвинения со стороны египетской полиции или им грозит только депортация — непонятно», — сказал мужчина.

Ранее Ревенко-старший сообщил РИА Новости, что его сын и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Молодые люди самостоятельно поехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Владислав писал отцу, что доехал и разместился в гостинице. На следующий день друзья должны были вернуться в Екатеринбург, но не приехали в аэропорт. В авиакомпании Red Sea Airlines подтвердили, что они не явились на обратный рейс.

Неназванный источник РИА Новости указывал, что молодые люди 26 января вышли из отеля в Каире, но назад не вернулись. При этом номера они не сдали.

Мама Никиты Таланова в беседе с E1.RU говорила, что ее сын вечером 26 января выложил в соцсетях фото пирамид, после чего пропал. Она предположила, что молодые люди могли попасть в полицию.

«Они увлекаются граффити, уличные художники. И у меня есть такие подозрения, что с этой целью они и поехали туда», — рассказала собеседница издания.

В представительстве МИД России в Екатеринбурге E1.RU сообщили, что узнали о пропаже российских туристов из СМИ — их родственники в ведомство не обращались.