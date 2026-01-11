Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую во время прогулки возле Павловского водохранилища в Башкирии, нашли на льду в бессознательном состоянии. Об итогах поисковой операции рассказал начальник регионального государственного комитета по ЧС Кирилл Первов.

По его словам, девочка получила переохлаждение, поэтому спасатели сразу же передали ее медикам для оказания помощи. Школьницу нашли практически посередине водоема, уточнил чиновник.

Девочка вместе с отцом приехала из Уфы, они отдыхали в туристическом комплексе, который расположен на берегу Павловского водохранилища в Карандельском районе Башкирии. Утром она в одиночку пошла на прогулку, с которой не вернулась к обеду. Отец школьницы сначала попытался с ней связаться, но не смог, а потом самостоятельно отправился на поиски. Не найдя дочь, он обратился в экстренные службы и попросил о помощи.

За девочкой отправили группу спасателей из Госкомитета Башкирии по ЧС. Передвигаясь на судне на воздушной подушке, они оперативно обследовали территорию возле берега и акваторию Павловского водохранилища. Им потребовалось около получаса, чтобы обнаружить потерявшую сознание школьницу — она лежала прямо на льду на середине водоема.

«Спасатели срочно эвакуировали её на берег, согрев и оказав первую помощь, передали бригаде скорой помощи», — рассказал Первов.

По его словам, девочка заблудилась во время прогулки и не смогла найти дорогу обратно к туристическому комплексу. Из-за переохлаждения она потеряла сознание, упала на лед и лежала там, пока не подоспели спасатели.