22 февраля 2026 года — последний воскресный день Масленичной недели, который в народной традиции назывался Прощеное воскресенье. Этот день завершал Широкую Масленицу и символизировал подготовку к Великому посту. Основное значение дня — очищение от обид и прощение: родственники, друзья и соседи просили друг у друга прощения за нанесенные обиды и ссоры. В воскресенье улицы и дома были заполнены праздничной суетой: блины и масленичные угощения еще оставались на столах, а народные игры постепенно переходили в завершение праздника. Особое место занимали ритуалы прощения и сжигания чучела Масленицы.

Церковный день

Прощеное воскресенье — последний день Сырной седмицы перед Великим постом (23 февраля 2026 года).

В церковной традиции это день подготовки к посту.

В церкви в этот день часто совершается канон прощения: верующие просят друг у друга прощения, следуя заповеди о любви и смирении.

Мясо уже не употребляется, молочные продукты и яйца остаются разрешенными до начала Великого поста.

Этот день имеет как народное, так и духовное значение, тесно связанное с моральной и социальной подготовкой к посту.

Народная традиция: прощение и сжигание чучела

Название «Прощеное воскресенье» подтверждено этнографическими и письменными источниками XIX—XX веков.

В этот день зафиксированы следующие практики:

Просить прощения у родных, соседей, друзей. Этнографические описания указывают, что люди говорили друг другу простые слова прощения и обменивались символическими подарками, иногда хлебом или блинами.

Сжигание чучела Масленицы. Чучело, сделанное из соломы и старой одежды, символизировало уход зимы. Сжигание означало прощание с холодом и начало весеннего обновления.

Продолжались масленичные игры, катания и хороводы, но праздник уже постепенно подходил к завершению.

Эти традиции были широко распространены в Центральной и Северной России и зафиксированы в этнографических сборниках XIX века.

Погодные наблюдения

Прощеное воскресенье приходилось на конец зимы, и этнографы отмечали приметы: снегопад — символ благоприятного урожая, оттепель — знак скорой весны и начала полевых работ.



Эти наблюдения носили практический характер, связанный с аграрным календарем.

Прощеное воскресенье завершало Масленицу. День объединял в себе духовное очищение, укрепление родственных связей и народные обряды, а сжигание чучела символизировало прощание с зимой и подготовку к новому сельскохозяйственному циклу.