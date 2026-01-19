В Волгограде учительница не пустила второклассницу на новогодний спектакль, потому что ее мать забыла за него заплатить. На ситуацию обратил внимание департамент образования, сделав выговор педагогу и замечание завучу учебного учреждения. Об этом сообщает V1.RU.

По данным портала, администрация гимназии в Красноармейском районе города с согласия родителей решила устроить детям новогоднюю елку, предварительно собрав с них по 250 рублей. Само мероприятие при участии аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки состоялось 26 декабря 2025 года между уроков и не являлось обязательным для посещения.

На спектакль собрали всех оплативших его второклассников, а девочку, мать которой забыла внести деньги, классный руководитель отправила в библиотеку. В итоге школьница в одиночестве просидела в коридоре до конца выступление, а вернувшись домой рассказала о случившемся матери. Та, в свою очередь, возмутилась. По ее словам, учительница должна была связаться с ней и предупредить о недостаче, а не выделять ребенка из толпы.

«Изначально [педагог — прим. ред.] просто в чат написала, что все были, кроме моей дочери. Когда я начала спрашивать, почему, та проигнорировала <…> написала только потом, мол, „родители, будьте организованнее и внимательнее“», — говорит она.

Завуч гимназии тем временем пообещала разобраться в ситуации. Несмотря на это, родительница решила предать историю огласке и обратиться в департамент образования. Там заявили, что проводят в учебном учреждении проверку, учительнице сделали выговор, а завучу замечание за ослабление контроля за проведением мероприятий. Кроме того, в департаменте отметили, что в день проведения утренника несколько родителей, которые не успели сдать деньги, связались с педагогом и попросили ее за них заплатить, та, в свою очередь, «охотно пошла навстречу».

Родительница со своей стороны считает, что эта версия не полностью соответствует действительности, добавив, что сейчас «все новости идут против нее». Она рассказала, что некоторое время назад в ходе встречи в кабинете директора ее в присутствии районного начальника просили написать документ о том, что претензий она не имеет. Мать школьницы попросила в письменном виде обозначить, какие мероприятия были проведены с учителем и какое наказание вынесено.

«Толку от извинений, если завтра она будет строить козни против меня и дочки за спиной», — подчеркнула мать второклассницы.

Сама классный руководитель призналась V1.RU, что с самого начала уступила в разбирательствах и сейчас хочет скорее забыть эту тему. О второкласснице она отзывается позитивно, называя ее прилежной девочкой. Информацию об игнорировании матери она опровергла.

«Никто никого не игнорировал. Но вы тоже должны понимать, что я не допущу, чтобы мне хамили. Будет кому-то приятно? Мы же все люди, мы должны разговаривать по-человечески», — сказала она.

Педагог отметила, что не имеет претензий к семье девочке и готова работать дальше.

«Мы же с ними семья все-таки, и это наши дети тоже — вместе всё вытягиваем», — добавила она.

С учителем семья знакома полгода: ее в сентябре поставили на замену прошлому классному руководителю. И хотя конфликтов с ней не было, «на контакт идти тяжело». Часть других родителей встала на защиту классного руководителя, отметив, что она не единожды напоминала о сборах денег. V1.RU провел опрос, согласно которому, общественность в большинстве приняла сторону матери ребенка. Однако среди тех, кто называл учителя некомпетентным, были и те, кто винил обе стороны.

Сейчас, как отмечает издание, девочка продолжает ходить на занятия. По словам директора гимназии, ни с педагогом, ни с одноклассниками ее отношение не испортилось. Мать ребенка при этом утверждает, что одна из одноклассниц удаляет ее из школьных и дружеских чатов. С классным руководителем родительница пока не пересекалась и от претензий отказываться не собирается.