В кинотеатре Абакана зрители получили ожоги глаз из-за работы бактерицидной лампы во время сеанса. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. СМИ пишут о 30 пострадавших, большинство из которых дети.



Инцидент произошел 3 ноября в малом зале кинотеатра на улице Тараса Шевченко в Абакане. По данным следствия, во время киносеанса посетители, включая несовершеннолетних, получили ожоги глаз из-за работы бактерицидной лампы.

Изначально в беседе с РБК ведомство сообщило о 15 пострадавших. Позже агентству РИА Новости СК заявил, что за медицинской помощью обратились 33 человека, из которых 19 — дети. Всего в зале находилось 70 посетителей, резюмировали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура также проводит проверку по факту случившегося. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Минздраве республики сообщили РЕН ТВ, что в общей сложности ожоги получили 32 человека. Из них — 20 детей и 12 взрослых. Как уточнили в ведомстве телеканалу, все они с 4 по 5 ноября обращались в кабинет неотложной помощи с жалобами на поражение глаз.

Те же данные о числе пострадавших привели «Абакан 24» и Инфо24. Как отмечается в публикации местного СМИ, инцидент произошел в кинотеатре «Наутилус». Инфо24 уточняет, что сеанс начался в 11:50.

Baza и Shot пишут, что посетители пришли на показ «Папиных дочек», перед началом которого один из сотрудников «забыл выключить» бактерицидные лампы для дезинфекции, которые висели на стене зала.

Один из пострадавших в беседе с Shot рассказал, что глаза у зрителей «начали сильно болеть» спустя несколько часов после просмотра. По предварительным данным, врачи диагностировали им фотокератит.

Фотокератит — острая воспалительная реакция роговицы из-за интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения. Среди симптомов — боль и покраснение глаз, слезотечение, размытое зрение и подергивание века.

RT пишет, что предварительный диагноз — «фотоофтальмия I степени». Мать двух пострадавших детей в беседе с телеканалом сообщила, что ночью они «просыпались от боли и плакали». По ее словам, врачи прописали им капли и мази.

«Был полный зал. Лампы горели весь сеанс белым светом», — уточнила она.

Телеграм-каналу «Осторожно, новости» посетители кинотеатра рассказали, что обратившимся в больницу уже назначили лечение.

СМИ также сообщает, что сейчас в кинотеатре проходит внутренняя проверка.

Зимой в Анадыре 11 детей получили ожоги век и окологлазничной области из-за кварцевания помещения детского сада. Всем пострадавшим было назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась.