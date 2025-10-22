В Ирландии начались массовые протесты после сообщения о прелполагаемом изнасиловании 10-летней девочки 26-летним мигрантом. По данным The Guardian, в ночь на 22 октября полиция Дублина арестовала шестерых человек, всего на улицы вышли около 2 тыс. демонстрантов.

СМИ отмечают, что протесты начались на следующий день после того, как власти обвинили 26-летнего просителя убежища в нападении на 10-летнюю девочку. Первая крупная акция началась у отеля Citywest в Дублине, который размещает в своих номерах мигрантов, которые запросили убежище в Ирландии.

Как пишет Sky News, около гостиницы собрались около 2 тыс. человек с ирландскими флагами и антииммигрантскими плакатами. Телеканал отмечеат, что акция прошла мирно, однако уже на следующий день протестующие, многие из которых закрыли свои лица масками, начали нападать на сотрудников полиции: они кидали в них конусы, кирпичи, бутылки и фейерверки.

Полиция также уточнила, что некая часть демонстрантов вооружилась садовыми инструментами, в том числе вилами. В результате столкновений участники акции подожгли автобусную остановку и полицейскую машину. RTE пишет, что протестующие «обстреляли лазерами» полицейский вертолет.

Вечером 21 октября сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы, а также вызвали конный отряд, чтобы подавить беспорядки. Всего власти задействовали около 300 правоохранителей. Irish Times уточняет, что один полицейский повредил ногу вследствие столкновения с участниками акции.

В 22:00 по местному времени столкновения прекратились. Полиция сообщила, что будет смотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить наиболее агрессивных участников демонстрации.

Министр юстиции страны Джим О’Каллаган осудил беспорядки. По его словам, такие жестокие действия протестующих, «к сожалению, не стали чем-то неожиданным».

«Это неприемлемо и повлечет за собой ответ со стороны полиции. Виновные будут привлечены к ответственности. Нападения на полицию недопустимы. Мирный протест — краеугольный камень нашей демократии. Насилие — нет», — добавил он.

За последние несколько лет в Ирландии регулярно проходили протесты, связанные с миграционной политикой государства. Приезжих обвиняют в росте цен на жилье, а также насилии в отношении ирландских граждан.

В ноябре 2023 года протестующие вышли на одну из крупнейших акций против приезжих. Поводом тогда стало нападение на трех школьников и учительницу в Дублине. Демонстранты обвинили в нападении беженца, однако позже выяснилось, что полиция задержала 20-летнего гражданина Ирландии.

В 2025 году на протестах в Дублине появился лозунг #IrelandIsFull, который впоследствии стали распространять крайне правые участники акций. Позже появился сайт irelandisfull, администраторы которого собирают статистику о приезжих, а также обновляют интерактивную карту с адресами центров размещения беженцев.

На фоне распространения лозунгов, член британского парламента Найджел Фарадж написал, что «в отличие от англичан, которые говорят очень мало, ирландцы открыто заявляют и протестуют на улицах по поводу огромного количества молодых мужчин, “просящих убежища”».

Данные Центральной статистической службы Ирландии указывают, что с 2022 по 2023 года в страну приехали более 140 тыс. иммигрантов, показатель побил рекорд 2007 года.