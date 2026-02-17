В отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) составили административный протокол о пропаганде наркотиков. Об этом написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Общественница опубликовала пост с копией ответа петербургской полиции на запрос ЛБИ с просьбой проверить репертуар Ганвеста на наличие в нем признаков нарушения норм антинаркотического законодательства. О каких песнях идет речь, не уточняется. В документе заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Вадим Ванин сообщил, что тексты рэпера были направлены на психолого-лингвистические экспертизы, а в отношении самого артиста было возбуждено дело об административном правонарушении.

В видеообращении к подписчикам своего телеграм-канала сам рэпер сказал 14 февраля, что ему «неприятны» подозрения в употреблении запрещенных веществ. Он также заявил, что никогда не пробовал наркотики, так как испытывает проблемы со здоровьем.

Свое эксцентричное поведение рэпер объяснил сценическим образом. Он также напомнил, что всегда старается пропагандировать здоровый образ жизни, и выразил желание, чтобы его слушатели уважали своих родителей и любили свою страну.

Первую широкую популярность Руслан Гоминов получил в 2018 году благодаря песням «Звездопад», «Никотин» и «Дурман». В 2025 году рэпер принял решение о смене имиджа. Осенью того же года в соцсетях стали набирать известность видеоролики, где Гоминов использовал слова «шнейне», «пэпэ» и «ватафа», ставшие сетевыми мемами.

В январе 2026 года стало известно, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в мэрия и прокуратуру Новосибирска с требованием запретить концерт Ганвеста из-за наличия в текстах его песен нецензурной лексики, а также упоминаний алкоголя, никотина и запрещенных веществ.