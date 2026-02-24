Парламентарии от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, законопроект, запрещающий ношение никабов и любой другой одежды, закрывающей лицо, и предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей за такое нарушение. Мера направлена против террористов и наркозакладчиков, при этом предусмотрены исключения для служебной деятельности и сложных погодных условий. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

«Законопроект внесли 20 депутатов фракции КПРФ. Он направлен на реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности и правопорядка», — рассказал RTVI соавтор инициативы, депутат Госдумы Сергей Обухов.

По его словам, «нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность», повлечет административный штраф на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Повторное нарушение обернется уже штрафом в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом Обухов уточнил, что это мера не затронет, например, членов «Русской общины», которые нередко во время рейдов носят балаклавы.

«Принятие закона не затронет ни Сибирь, Дальний Восток и другие регионы с трудными погодными условиями, метелями и ветрами, ни “Русскую общину” по двум простым причинам. В законопроекте есть соответствующие оговорки про погодные условия и про служебную деятельность. Так как “Русская община” не сама ходит в балаклавах, а во время совместного патрулирования с полицией, то это уже служебная деятельность», — пояснил собеседник RTVI.

Предлагаемые депутатами поправки в КоАП прописывают: «за исключением случаев нахождения с закрытым лицом, связанных с медицинскими показаниями, трудовой и служебной деятельностью, при погодных условиях, участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях».

Еще один соавтор законопроекта, депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с RTVI отметил, что законопроект «является полной калькой» уже действующих законов в государствах Средней Азии, «откуда идет основной поток “никабоносцев”, скажем так». Он отметил, что речь идет о Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

«Закон актуален в связи с необходимостью создания единого правового пространства со странами миграционного исхода в России, с тем чтобы не было перетекания радикальных экстремистских элементов в РФ, которые, не имея возможности скрывать свою личность и демонстрировать свои радикальные взгляды у себя на родине, едут в Россию», — сказал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что «во внесенном в Госдуму законопроекте слово «никаб», или «паранджа», или «балаклава», другие виды головных уборов не используются, то есть речь идет именно о предметах одежды в принципе, которые препятствуют распознанию лица».

«Кроме того, маскировка, связанная с тем, чтобы скрыть свою личность, используется массово у наркозакладчиков, а также при осуществлении экстремистской, террористической деятельности. Есть примеры, когда никабы использовались мужчинами во время совершения террористических актов, например, в Дагестане. Кроме того, у граждан России существует большой запрос на сохранение определенной идентичности российских улиц, городов, детских площадок, общественных мест», — заявил Матвеев.