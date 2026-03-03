Житель Дагестана Саид-Апенди Алиаджиев получил 13 лет колонии строгого режима по обвинению в попытке создать в республике незаконное вооруженное формирование (НВФ) и вовлечь в него в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии обвинения, в августе 2023 года Алиаджиев «склонял путем словесных уговоров и убеждений, призывов к религиозным чувствам» троих своих знакомых, включая двоих подростков, к созданию НВФ и участию в нем.

Как утверждается, подсудимый обсуждал с ними планы по приобретению огнестрельного оружия, чтобы вести вооруженную борьбу «против представителей действующей власти». Россиянин, как уточняет суд, хотел устраивать взрывы и поджоги объектов структуры МВД, нападать на сотрудников правоохранительных органов и совершать их убийства.

Согласно материалам дела, для реализации этих намерений Алиаджиев заказал в интернет-магазине нож и начал изучать инструкции по самостоятельному изготовлению взрывных устройств.

В августе 2023 года он завел публичный канал, на заставке которого выставил флаг «Исламского государства»* и разместил видео с призывами к экстремистской деятельности, рассказали в пресс-службе.

Алиаджиева признали виновным в четырех преступлениях — склонении к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), попытке вовлечь в преступную деятельность несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 150 УК), попытке создать НВФ (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 208 УК) и публичных призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК).

«В соответствии с приговором суда <…> ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», — говорится в релизе пресс-службы.

Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон есть время на его обжалование в Апелляционном военном суде.

* запрещенная в России террористическая организация