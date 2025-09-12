Среди молодежи и подростков набирает популярность опасная тенденция: они намеренно делают себе надрезы в области уголков губ ради неестественно широкой «улыбки Джокера». В разговоре с Инфо24 психолог Александра Миллер пояснила, что подобные действия являются наглядным проявлением деструктивного поведения и свидетельствуют о глубоких внутренних проблемах.

Специалист отметила, что в подростковом возрасте человек особенно уязвим. Подростки активно познают мир, но при этом часто сталкиваются с депрессивными состояниями, внутренней неуверенностью и тревогой. У многих еще не сформировалось четкое понимание собственной идентичности и своего места в жизни.

Кроме того, на их поведение колоссальное влияние оказывает острая потребность в принадлежности к группе, желание быть частью коллектива и соответствовать текущим трендам.

«Они видят что-то новое, яркое, модное и уверены, что должны быть такими же, как их сверстники. Срабатывает психология массы. Я, честно говоря, просто в шоке была, потому что это очень опасно», — поделилась эксперт.

Психолог провела параллель с другими смертельно опасными интернет-феноменами прошлого, такими как печально известная игра «Синий кит», которая привела к гибели нескольких подростков. Миллер отметила, что подобные деструктивные сообщества продолжают существовать и сегодня, где кураторы манипулируют сознанием молодых людей через мониторинг их социальных сетей и создание особой, токсичной внутренней среды.

Миллер подчеркнула, что для противодействия таким явлениям критически важно внимание и осведомленность со стороны родителей, педагогов и специалистов. Подростки как никогда нуждаются в поддержке, понимании и правильном наставничестве, чтобы избежать катастрофических последствий деструктивных онлайн-трендов, заключила психолог.