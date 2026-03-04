С наступлением весны россияне все чаще сталкиваются с сезонными обострениями и эмоциональным истощением. Семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина в разговоре с 360.ru рассказала, что наиболее уязвимы перед этим состоянием женщины, которые острее реагируют на нехватку солнечного света.

По словам специалиста, женщины склонны воспринимать себя через призму окружения и внешних обстоятельств. В благоприятный период они сохраняют позитивный настрой, но с приходом холодов их эмоциональное состояние ухудшается. Весна, вопреки ожиданиям, не приносит облегчения, а порой даже усугубляет депрессивные проявления.

Ключевым фактором влияния на настроение психотерапевт назвала количество солнечного света. Кроме того, важную роль играют генетическая предрасположенность, пережитые психологические травмы и стрессовые ситуации. При клинической форме депрессии без помощи специалистов не обойтись, но при депрессивном настроении можно помочь себе самостоятельно.

«Хорошо бы еще и влюбиться, потому что окситоцин творит чудеса», — отметила Никитина, добавив, что эффективны также физические нагрузки.

В весенний период женщинам особенно важно заботиться о детях. Если такой возможности нет, психотерапевт советует завести домашнее животное. Тактильный контакт с питомцем способен подарить массу положительных эмоций. Среди других действенных методов специалист назвала хобби: рисование, танцы, музыку, прогулки и плавание. При первых лучах солнца она рекомендует выходить на улицу и наслаждаться теплом.

Говоря о наследственном факторе, Никитина подчеркнула, что передача склонности к депрессии связана скорее с семейным сценарием, чем с биологической наследственностью. Если несколько поколений предков жили в трудных условиях и испытывали подавленное настроение, потомки бессознательно воспроизводят эту модель поведения.

«Если, грубо говоря, на уровне души мои родители, бабушки, прабабушки очень плохо жили, испытывали все время трудности, у них было сниженное настроение, то мы, как их потомки, делаем также, чтобы быть с ними», — объяснила психотерапевт.

В таких случаях, по ее словам, эффективна системная семейная терапия.

Поднять настроение могут продукты, богатые триптофаном — орехи и какао. Но важнее доставлять себе удовольствие и получать эстетическое наслаждение от еды. Также необходимо соблюдать режим сна: хронический недосып истощает организм, влияет на настроение и внешний вид. Физический труд, в свою очередь, способствует выработке дофамина — главного врага плохого настроения.