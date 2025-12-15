Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot по требованию Генеральной прокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонид Соловьева, представляющего интересы организации.

«Суд постановил исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией», — сказал он.

По его словам, решение вступает в силу незамедлительно.

Скандальная панк-группа Pussy Riot, известная провокацией в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года, существует с 2011 года. В августе 2012-го за хулиганство Хамовнический суд приговорил трех участниц группы Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии общего режима. Позже Самуцевич получила условное наказание, Толоконникова* и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии.

В конце ноября генпрокуратура подала иск о признании Pussy Riot экстремистской и ее запрете. В сентябре суд заочно приговорил пятерых участниц группы к срокам от 8 до 13 лет колонии по обвинению в распространении военных фейков.

* признана Минюстом России иноагентом