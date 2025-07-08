Президент России Владимир Путин утвердил назначение Андрея Никитина на пост министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщается 8 июля на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее кандидатуру Никитина единогласно утвердила Госдума. В ее поддержку выступили все думские фракции.

Путин предложил Никитину, который с февраля занимал должность замглавы Минтранса, возглавить ведомство 7 июля, после того, как с этого поста был снят Роман Старовойт. Днем того же дня отправленного в отставку министра нашли мертвым. Основная версия следствия — самоубийство. В Кремле заявили, что произошедшее с экс-министром «шокировало и нас тоже».

Отвечая на вопрос об отношении к отставке и самоубийству Старовойта, Никитин сказал, что «благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали в советское время, работали уже в России современной». «Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли пригождался и будет пригождаться», — отметил он.

Выступая в Госдуме, Никитин коснулся темы недавнего коллапса в российских аэропортах. Он заявил, что права пассажиров во время задержек авиарейсов в начале июля соблюдались лучше, чем при аналогичной ситуации в мае.

«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и авиакомпаний. Вот эта последняя сложная ситуация была проведена гораздо лучше, чем в мае, для обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко», — сказал он.