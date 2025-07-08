Президент России Владимир Путин утвердил назначение Андрея Никитина на пост министра транспорта. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщается 8 июля на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее кандидатуру Никитина единогласно утвердила Госдума. В ее поддержку выступили все думские фракции.
Путин предложил Никитину, который с февраля занимал должность замглавы Минтранса, возглавить ведомство 7 июля, после того, как с этого поста был снят Роман Старовойт. Днем того же дня отправленного в отставку министра нашли мертвым. Основная версия следствия — самоубийство. В Кремле заявили, что произошедшее с экс-министром «шокировало и нас тоже».
Отвечая на вопрос об отношении к отставке и самоубийству Старовойта, Никитин сказал, что «благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали в советское время, работали уже в России современной». «Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли пригождался и будет пригождаться», — отметил он.
Выступая в Госдуме, Никитин коснулся темы недавнего коллапса в российских аэропортах. Он заявил, что права пассажиров во время задержек авиарейсов в начале июля соблюдались лучше, чем при аналогичной ситуации в мае.
«Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и авиакомпаний. Вот эта последняя сложная ситуация была проведена гораздо лучше, чем в мае, для обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко», — сказал он.
Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления. Затем отучился в аспирантуре того же вуза. В 2007 году получил степень магистра исполнительного делового администрирования (executive MBA) Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук, магистр исполнительного делового администрирования.
В 2000-х годах Никитин работал в коммерческих структурах. В частности, был замгендиректора по развитию сети ресторанов «Теремок», возглавлял компанию «Стеклонит», производящую продукцию на основе стекловолокна, а затем занял пост гендиректора компании «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие российские предприятия на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов. В 2011 году возглавил Агентство стратегических инициатив (АСИ).
В 2017 году Никитин был назначен на должность врио губернатора Новгородской области. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона с результатом 67,9% голосов. В 2022 году переизбрался на второй срок с результатом 77%.
В феврале 2025 года, после ухода с поста губернатора Новгородской области, Никитин стал замминистра транспорта. На этой должности он курировал цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей.