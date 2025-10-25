Президент России Владимир Путин назвал подписание конвенции ООН против IT-преступлений историческим событием.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» — говорится в приветствии главы государства участникам церемонии, которое зачитал генпрокурор России Александр Гуцан на церемонии подписания конвенции в столице Вьетнама Ханое.

Путин отметил, что, несмотря на «непростую международную обстановку», дипломаты и представители правоохранительных органов государств — членов ООН смогли подготовить и согласовать проект документа.

Подписанная конвенция призвана противостоять противоправным действиям в цифровой сфере, уточнил президент. По его словам, речь идет об одном из глобальных вызовов современности.

«Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьёзную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств», — говорится в приветствии.

Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью, добавил Путин.

Конвенцию ООН против IT-преступлений от имени России подписал генпрокурор Александр Гуцан в Ханое в субботу, 25 октября. Документ разработала Генпрокуратура при координации МИД. Он стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Генассамблея ООН приняла конвенцию в декабре 2024 года, с тех пор под ней поставили подписи 65 государств. В ней содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов стран-участниц. Базу документа составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Подписание конвенции — следующий этап для вступления международного договора в силу, уточняет РИА Новости.